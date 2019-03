Solvita nav vienīgā, kuru līdz izmisumam novedusi Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana. Vieni pēkšņi kļuvuši par nodokļu parādniekiem, citi atkal kļuvuši stāvus bagāti, jo saņem paziņojumus, ka viņu gada ienākumi pārsniedz 55 000 eiro un viņi deklarācijas varēs iesniegt tikai no aprīļa. Uz visām publiski izteiktām sūdzībām VID atbild ar standartvēstulēm, neizskaidrojot problēmas cēloņus.

„Tagad sēžu un raudu!!!”

Rīdziniece savu sašutumu izteica savā profilā „Facebook”: „Saņēmu drosmi un iegāju EDS... tagad sēžu un raudu (tiešā, ne pārnestā nozīmē). Biju izdarījusi visu nepieciešamo, lai man nebūtu nodokļu parāda. Biju ielikusi pareizo “ķeksīti”. Biju iemaksājusi nodokļus avansā 130 eiro, tai pat laikā saņēmusi mistisku nodokļu parādu 51 eiro plus pieci eiro soda naudu (izrādījās, ka avansā maksātie nodokļi bija nepareizajā “maciņā”, tāpēc radās parāds). Ar kolēģēm bijām “rakušās” pa EDS līdz nelabumam un saprotot, ka neko tur nesaprotam, biju apmeklējusi VID pēdējā pusgada laikā piecas reizes (katru reizi saņemot apliecinājumu, ka viss ir kārtībā, parādu nav!) Un pēc visa tā šodien man ir 141,81 eiro parāds... Kas vēl man bija jādara? Kurš pie tā ir vainīgs? Un kurš atbildēs par visām šīm nejēdzībām?”

Jauns.lv vērsās VID ar jautājumu, lai noskaidrotu, par kādiem konkrēti „ķeksīšiem” un „maciņiem” Solvita savā ierakstā runā. Tāpat kā uz citiem problēmjautājumiem, kas saistīti ar Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, arī uz šo VID preses nodaļa atbildēja ar standartatrakstīšanos:

Atbild tikai individuāli

„Lai arī esam jau atbildējuši, ka katram iedzīvotājam, kurš iesniedzis Gada ienākumu deklarāciju un vēlas saņemt atbildes par nodokļa piemaksu vai pārmaksu, jāvēršas VID individuāli, nolēmām nosūtīt arī šo rakstisko atbildi:

„Atbildot uz jautājumu par to, kāpēc cilvēkiem var veidoties iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksa, paskaidrojam, ka nodokļa aprēķinus ietekmē progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) likme un gada diferencētais neapliekamais minimums. 2018. gadā abi šie lielumi ir atkarīgi no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, tātad – ne tikai no darba algas.

Gadījumos, kad ienākumi 2018. gadā bijuši mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, kad gada laikā ir piemērots lielāks prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka nodokļa likme, nekā aprēķinot nodokli visam gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Tādējādi rodas situācija, ka 2018. gada laikā nodokļi nav samaksāti pilnā apmērā, un veidojas nodokļa starpība jeb piemaksa, kas ir jāsamaksā.

Lai turpmāk nebūtu jāpiemaksā nodokli saistībā ar diferencētā neapliekama minimuma piemērošanu, izmantojot savu EDS kontu katrs cilvēks jau savlaicīgi var novērst papildu nodokļa maksājumu:

1) pieslēdzoties savam EDS kontam;

2) atverot elektronisko algas nodokļa grāmatiņu;

3) atkarībā no situācijas atzīmēt tajā „Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu” vai „Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23 % apmērā”.

Elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā atzīmētais ieraksts tiks automātiski nosūtīts darba devējam (vai citam ienākuma izmaksātājam, kurš ir atzīmēts kā galvenā ienākuma gūšanas vieta), lai gada laikā tas tiktu ņemts vērā, aprēķinot un ieturot nodokli.

Nodokļa piemaksa var rasties ne tikai dēļ 2018. gada laikā piemērotā VID prognozētā mēneša neapliekama minimuma, bet, piemēram, var būt saistīta ar 2018. gadā veikto saimniecisko darbību vai citiem saņemtiem ienākumiem, piemērojot progresīvo nodokļa likmi.



VID ir akcentējis vairākas iedzīvotāju grupas, kurām var rasties nepieciešamība piemaksāt budžetā nodokļa daļu. Jāņem vērā, ka šajās iedzīvotāju grupās tāda situācija ir biežāk sastopama, taču aprakstīt pilnībā visus gadījumus nav iespējams, jo individuālās situācijas var būt ļoti atšķirīgas.

Tie iedzīvotāji, kuriem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu, radušies jautājumi par nodokļa piemaksu vai pārmaksu, vispirms var izpētīt gada ienākumu deklarācijas detalizēto versiju, kas ir pieejama visiem Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Ja detalizētajā gada ienākumu deklarācijas versijā visi saņemtie ienākumi šķiet korekti un nav rodama atbilde uz jautājumiem cilvēki var sazināties ar VID individuāli, rakstot savus jautājumus VID EDS: „Sarakste ar VID”. Izmantojot šādu sarakstes veidu nodokļu speciālisti varēs identificēt rakstītāju un sniegt viņam atbildi, kas balstīta uz informāciju tieši par viņu”.