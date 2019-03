Kā Pasažieru pārvadājumu pārvaldes Kontroles dienesta vecākajam kontrolierim Reinbaham būs, piemēram, uz ielas jākontrolē taksometri vai velorikšas.

"Es uzskatu, ka tas ir mēģinājums mani morāli salauzt, parādīt, kur ir mana vieta, un diemžēl to dara sociāldemokrātiskās partijas līderis. Es varu pateikt, ka es cīnīšos. Viņš nesalauzīs mani. Es gribu parādīt pārējiem cilvēkiem, ka par savām tiesībām ir jācīnās, ir jāaizstāv sevi, lai vai cik ietekmīgs cilvēks jums stāv pretī ar visu administratīvo aparātu," LNT Ziņām komentēja Reinbahs.

Tomēr viņš no hierarhijā samazinātā darba nekaunas un jau otrdien sāks to pildīt ar pārliecību, ka pēc diviem mēnešiem Ušakovam nāksies izdot rīkojumu par atjaunošanu Satiksmes departamenta direktora amatā. "Protams, es strādāšu šo darbu kā vecākais kontrolieris. Tas mani nebiedē. Labprāt es to darīšu. Es no tā nebaidos. Es mērķtiecīgi cīnījos visu šo dīkstāves laiku, lai strādātu, nevis sēdētu dīkstāvē. Dīkstāve nav mana izvēle. Mana izvēle bija strādāt, bet Ušakovs neļāva."

Reinbahs sola juridiski smalki izpētīt Ušakova šīs dienas rīkojumu, un, ja tur būs apšaubāmas nianses, amata pazeminājumu apstrīdēs: "Es iešu konsekventi uz priekšu!"

Kā LNT Ziņām saka Reinbahs, Ušakovs nepilda dažādo tiesu lēmumus par nepieciešamību viņu atjaunot Satiksmes departamenta direktora amatā ar visām paraksta tiesībām: "Manis atstādināšanu un atlaišanu Ušakovs zaudēja tieši pēc būtības. Tiesa atzinusi, ka atstādināšana un arī atlaišana bija pretlikumīga."

Reinbahs no darba tika atstādināts 2016. gadā pēc tam, kad Rīgas mērs izpelnījās pamatīgu sabiedrības kritiku par haosu galvaspilsētas ielu, sevišķi bēdīgi slaveno Barona ielas remontdarbu laikā. Ar tiesas lēmumu Reinbahs tika atjaunos amatā kā Satiksmes departamenta direktors. Tas gan bija tikai formāli, jo Ušakovs viņu reāli nepielaida pie amata pildīšanas. Visu šo pusotru gadu Reinbaham noteica dīkstāvi, taču šāds statuss uzliek par pienākumu turpināt maksāt darbiniekam algu - Reinbaham par šo laiku ir izmaksāti vairāk nekā 46 tūkstoši eiro. Tai pat laikā alga par satiksmes departamenta vadīšanu tika maksāta arī Reinbaha vietā ieceltajam Emīlam Jakrinam.

Kopš 2017.gada vasaras Reinbahs gājis uz darbu, bet bijis praktiski izolēts no pārējiem departamenta darbiniekiem – jo Ušakova noteiktā dīkstāve nozīmēja liegumu pat piedalīties sapulcēs.