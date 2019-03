Analīzē esot secināts, ka "Rīgas satiksmes" finanšu darbībā ir nopietnas problēmas, savukārt Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) kā kapitāldaļu turētājs nav organizējis pietiekamu pārraudzību pār uzņēmuma darbu.

"Tur ir acīmredzamas norādes uz fiktīvi nodarbinātību uzņēmumā, par to, ka viens vai otrs lēmums attiecībā uz uzņēmumu kredītu ņemšanu un attīstību ir pieņemts, neievērojot procedūru. Šie ir jautājumi, kas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam būtu jāizvērtē," sacīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP).

Secinājumiem pagaidām ir ierobežotas pieejamības statuss. Tie patlaban tiekot apkopoti, veidojot gala ziņojumu, kuru šonedēļ kā pieprasījumu paredzēts nosūtīt Ušakovam. Atbilžu sniegšanai viņam būšot nedēļa laika un, visticamāk, marta beigās ministrija lems, vai ir pamats rosināt Ušakova atlaišanu, vēsta raidījums.

Tikmēr Autotransporta direkcija nolēmusi vērsties tiesībsargājošās iestādēs, lūdzot palīdzību pārbaudīt aizdomas par krāpšanos ar cilvēku ar invaliditāti biļetēm Rīgas mikroautobusos. Valsts ieņēmumu dienestam lūgts pārbaudīt, vai nav notikusi manipulācija kases sistēmās, savukārt Valsts policijai lūgts nopratināt iesaistītās personas, ziņo "TV3 ziņas".

Līdz "patiesības noskaidrošanai" direkcija aicināšot Sabiedriskā transporta padomi pārtraukt valsts dotāciju izmaksu "Rīgas satiksmei". Šobrīd tiek pieļauts variants aizturēt dotāciju Rīgas domei attiecībā uz cilvēkiem ar pirmās un otrās kategorijas grupas invaliditāti, sacīja Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Kā ziņots, auditorkompānija "Ernst&Young" sagatavojusi ziņojumu par situāciju "Rīgas satiksmē". Bijušais uzņēmuma pagaidu valdes vadītājs Anrijs Matīss iepriekš skaidrojis, ka ziņojums "ir ļoti kritisks" un tajā norādīta virkne pasākumu, kas jāveic, lai uzņēmums varētu turpināt funkcionēt.

Ieteikumi saistīti ar sadarbības partneru izvēli, pašizmaksu aprēķiniem un citiem procesiem. Vienlaikus auditori norādījuši, ka pēdējo piecu gadu periodā, bijušās uzņēmuma valdes vadībā, "Rīgas satiksmei" nodarīti desmitiem miljonu lieli zaudējumi.

Auditā arī konstatēts, ka sadarbība ar privāto uzņēmumu "Rīgas mikroautobusu satiksmi" uzņēmumam nodara aptuveni sešu miljonu eiro zaudējumus gadā. Uzņēmumi ir noslēguši līgumu par paaugstināta komforta pasažieru pārvadājumiem Rīgas pilsētā.

Matīss iepriekš pauda, ka būtu uz pusi jāsamazina "Rīgas mikroautobusu satiksmes" maršrutu tīkls, kā arī jāpalielina biļešu cenas oranžajos mikroautobusos. Tādā veidā varētu tikt ietaupīti 350 000 eiro mēnesī.

Tikmēr TV3 raidījums "Nekā personīga" izgaismojis iespējamas nelikumības, "Rīgas mikroautobusu satiksmei" uzskaitot pasažierus ar invaliditāti. Latvijā personām ar invaliditāti sabiedriskajā transportā nav jāpērk biļetes, jo par viņiem maksā valsts. Raidījums noskaidrojis, ka pagājušajā gadā tam bija nepieciešami 18 miljoni eiro, kuriem puse tika Rīgai, bet divus miljonus saņēma "Rīgas mikroautobusu satiksme".

Autotransporta direkcija izprasījusi no "Rīgas mikroautobusu satiksmes" datus par pērn pārvadātajiem pasažieriem un uzņēmums atbildējis, ka 2018.gadā tas pārvadājis 11,8 miljonus pasažieru, no kuriem 14% ir bijuši ar invaliditāti, tātad viņiem biļetes apmaksājusi valsts. Kā vēstīja raidījums, no minētajiem datiem izriet, ka "Rīgas mikroautobusu satiksmes" pārvadāto personu ar invaliditāti īpatsvars ir bijis 3-5 reizes lielāks nekā citiem pārvadātājiem. Autotransporta direkcija solīja pārbaudīt, vai ar šiem datiem uzņēmums nav krāpies.

Tikmēr "Rīgas mikroautobusu satiksme" raidījumam apgalvoja, ka personu ar invaliditāti proporcijas lielā atšķirība no "Rīgas satiksmes" izskaidrojama ar to, ka "Rīgas satiksme" nepietiekami kontrolē savus pasažierus - personalizēto e-talonu īpašnieki nereģistrē savus braucienus, bet citas personas ar invaliditāti vadītājam neprasa izdrukāt tā saucamo nulles biļeti. Turpretim minibusā iekāpšana ir pa vienām durvīm, tāpēc reģistrēti tiekot visi pasažieri ar invaliditāti. Turklāt, pēc "Rīgas mikroautobusu satiksmes" paustā, personas ar invaliditāti ļoti labprāt pārvietojas ar "mikriņiem", īpaši tāpēc, ka uzņēmums katrā maršrutā nodrošina cilvēkiem ar kustību traucējumiem pielāgotu minibusu ar zemo grīdu.