Mazajā ģildē notiks koncerti “Ar Balsīm tālēs” un "Mūzikas ceļojums"

Pieminot 1949. gada deportāciju un Komunistiskā genocīda upurus, šogad ar īpašu, emocionāli uzlādējošu koncertu uzstāsies RKTMC “Mazā Ģilde” jauniešu koris “Balsis” (mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis, diriģente Elīna Čipāne, vokālais pedagogs Nauris Indzeris), Sintija Šteinkopfa (klavieres) un Diāna Jaunzeme – Portnaja (ērģeles), atskaņojot tādu latviešu komponistu kā Emīls Dārziņš, Lūcija Garūta, Imants Kalniņš, Zigmars Liepiņš u.c. opusus.

"Ar balsīm tālēs" afiša. (Foto: Publicitātes foto)

Koncertu “Ar Balsīm tālēs” organizē RKTMC “Mazā Ģilde” ar Rīgas domes atbalstu. Ieeja koncertā bez maksas.

Savukārt 26. martā plkst. 18.30 RKTMC “Mazā Ģilde” Lielajā zālē notiks koncertcikla “Mūzikas ceļojums” šī gada pirmais koncerts. Koncertcikla jaunajā sezonā ir mainīts kopējais koncepts – katrā koncertā pievēršot uzmanību konkrētam instrumentam, piedaloties arīdzan kādam no šī instrumenta spēles meistariem, kurš ne tikai uzstāsies kopā ar mūzikas skolu audzēkņiem, bet arī pēc koncerta atbildēs uz interesentu jautājumiem par instrumenta spēles mākslu. Jauno sezonu atklāsim ar latviešu tautiskāko instrumentu kokli, tās meistari un kokles spēles skolotāju Andu Eglīti, kā arī komponistu Armandu Aleksandraviču. Koncertu vadīs un ar komentāriem papildinās mūzikas žurnāliste Signe Lagzdiņa.

Koncerta izskaņā visi koncerta dalībnieki kopā ar koklētāju Andu Eglīti un Armandu Aleksandraviču radīs kopīgu dzīvās un elektroniskās improvizācijas opusu, kas būs unikāla pieredze visiem klātesošajiem – gan skatītājiem, gan pašiem dalībniekiem, jo opuss tiks radīts uz vietas. Tādējādi visiem būs iespēja dzirdēt un redzēt, ko absolūti netipisku ir iespējams paveikt ar kokli.

"Mūzikas ceļojums" afiša. (Foto: Publicitātes foto)

Šobrīd kokles spēli ir iespējams apgūt septiņās Rīgas mūzikas skolās. Koncertā uzstāsies audzēkņi no piecām skolām – Laura Ziļeva un Tīna Helēna Melece no Augusta Dombrovska mūzikas skolas, Daila Rutka un Elza Fedorovska no Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas, Betija Krole, Kate Baglaja un Kristīne Daugule no Juglas mūzikas skolas, Marija Lucēviča un Stefanija Hemmele no Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas, kā arī Annija Lazdiņa un Olivers Ģigulis no Pāvula Jurjāna mūzikas skolas. Koncertā būs pārstāvēti teju visi klašu līmeņi, tādēļ klausītājiem būs jo īpaši saistoši klausīties jaunos mūziķus.

Koncertu cikls “Mūzikas ceļojums” ir aizsākts 2012. gadā. Tradicionāli katru gadu Mazajā Ģildē notiek koncerti ar mērķi paplašināt mūzikas skolu audzēkņu koncertu pieredzi, veicinot viņu līdzdalību kultūras procesos, tādējādi sekmējot jauno talantu attīstību.

Koncertu “Mūzikas ceļojums” organizē RKTMC “Mazā Ģilde” ar Rīgas domes atbalstu. Ieeja koncertā bez maksas.