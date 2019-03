Bijusī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšniece šajā lietā pie kriminālatbildības saukta par kukuļņemšanu un ar to saistīto dienesta viltojumu, kas noticis no 2012.gada marta līdz septembrim, kad viņa tika aizturēta. Viņa apsūdzēta deviņu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, no kuriem septiņus izdarījusi grupā ar pašvaldības darbinieci, kuras lietu jau skata Rīgas apgabaltiesa apelācijas kārtībā.

Tāpat persona saukta pie kriminālatbildības par to, ka viņa valsts amatpersonas deklarācijās norādījusi nepatiesas ziņas.

Ņemot vērā, ka apsūdzētā 2013.gada vasarā bija izsludināta starptautiskajā meklēšanā, kriminālprocess tika sadalīts un pret divām personām piemēroti prokurora priekšraksti par sodu, ar deviņām personām slēgtas vienošanās par sodu, bet pret vienu juridisko personu piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. Vēl pret vienu personu lieta nosūtīta tiesai vispārējā kārtībā, kura tiek skatīta Rīgas apgabaltiesā apelācijas kārtībā.

Ilggadējo Rīgas domes Dzīvokļu pārvaldes vadītāju Stabiņu korupcijas apkarotāji par ilgstošu kukuļņemšanu apmaiņā pret pašvaldības dzīvokļu rindas ietekmēšanu aizturēja 2012.gada rudenī. Pēc pāris mēnešiem tiesa viņu atbrīvoja apmaiņā pret drošības naudu un, kad pusgadu vēlāk tika pieņemts lēmums Stabiņu apcietināt, viņa izrādījās pazudusi.

Valsts policija Stabiņu meklēja piecus gadus, izsludināja arī starptautiskajā meklēšanā, līdz beidzot pagājušā gada novembrī viņu aizturēja Ēģiptes varasiestādes un izraidīja uz Latviju, kur Stabiņu apcietināja.

Apcietinājumā Stabiņa pavadīja tikai trīs mēnešus. Pirms dažām nedēļām Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa pārskatīja viņai piemēroto drošības līdzekli un iepriekš vairāk nekā piecus gadus bēguļojušo Stabiņu no apcietinājuma atkal atbrīvoja, jo beidzās tiesību ierobežošanas termiņš.

