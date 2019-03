KNAB atgādināja, ka personai piemēroja drošības līdzekļus, no kuriem viens ir aizliegums izbraukt no valsts. KNAB gan saņēma šīs personas lūgumu atļaut uz noteiktu laika periodu izbraukt no Latvijas.

Procesa virzītājs, vadoties no Kriminālprocesa likumā noteiktā, kā arī atbilstoši starptautiski atzītām cilvēktiesību normām, kas nosaka neattaisnotu kriminālprocesuālo pienākumu uzlikšanas aizliegumu vai nesamērīgu iejaukšanos personu dzīvē, sniedza atļauju šai personai uz četrām dienām izbraukt no valsts, norādīja birojā.

Sociālajos tīklos ceturtdien parādījusies informācija, ka Brandavs redzēts Madrides lidostā izkāpjam no Latvijas nacionālā aviosabiedrības "airBaltic" lidmašīnas.

Madrides lidostā no airB lidmašīnas izkāpj Brandavs . Te labs laiks. — Aigars Freimanis (@AigarsFr) March 14, 2019

Brandavs nav vienīgā korupcijā vainota persona, kurai tiesībsargājošā iestāde, neskatoties uz aizliegumu izbraukt no valsts, ļāvusi šķērsot robežu. Tā nesen prokuratūra atļāva kukuļņemšanā apsūdzētajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam piedalīties Eiropas Centrālas bankas (ECB) padomes sēdē Frankfurtē.

Kā vēstīts, nesen KNAB sāka kriminālprocesu par uzņēmuma "Rīgas karte" amatpersonas izdarītiem, iespējams, noziedzīgiem nodarījumiem, proti, kukuļdošanu un starpniecību kukuļošanā.

KNAB norādīja, ka krimināllietas materiāli satur ziņas par kukuļa nodošanu starpniekam tālākai nodošanai amatpersonām, lai tās, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu darbības kukuļa devēja interesēs.

Saistībā ar šo lietu tika aizturēts Brandavs. Vēlāk KNAB viņam piemēroja drošības līdzekli - 200 000 eiro lielu drošības naudu, kā arī aizliegumu tuvoties noteiktām personām un aizliegumu izbraukt no valsts.

Pēc savas aizturēšanas Brandavs atkāpies no SIA "Rīgas karte" valdes locekļa amata. 51% "Rīgas kartes" pieder pašvaldības uzņēmuma "Rīgas satiksme", bet 49% - Francijas uzņēmumam "Conduent Business solutions". Tāpat Brandavs līdz 7.martam ieņēma "Rīgas satiksmes" Elektronisko norēķinu projektu daļas vadītāja amatu, tomēr saistībā ar KNAB darbībām uzņēmuma valde viņu atstādināja.

Brandavs ir partijas "Gods kalpot Rīgai" biedrs, kā arī patiesā labuma guvējs pilnsabiedrībā "Rīgas mikroautobusu satiksme".

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka KNAB sāktais kriminālprocess nav saistīts ar auditorkompānijas "Ernst&Young" sagatavoto ziņojumu par situāciju "Rīgas satiksmē".