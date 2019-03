Ārlietu ministrs norāda, ka šis balsojums par Brexit bez vienošanās, kurš kārtējo reizi tika noraidīts, parāda, ka britu parlamentā vairākums nevēlas haotisku aiziešanu no Eiropas Savienības. Viņš arī uzsvēra, ka pagarinājumam par izstāšanos nav nozīmes. “Jau divi projekti ir noraidīti, un, ja britu valdība nenāks klajā ar skaidru plānu, ko viņi taisās darīt šajā pagarinājumā, tad, vai ir jēga mocīties, ja rezultāts būs līdzīgs kā iepriekš,” sacīja ministrs.

“Ja šis pagarinājums būs ilgāks par 24.maiju vai 30.jūniju, paliek atklāts jautājums par to, vai tādā gadījumā Lielbritānijai vajag piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanās, jo to paredz līgums. Kamēr Lielbritānija ir Eiropas Savienībā, tai ir jāpiedalās Eiroparlamenta vēlēšanās, bet to britu politiķi nevēlas,” norādīja Rinkēvičs.

“Man ir grūti iedomāties, ko vēl Brexit sakarā ES un Lielbritānija var izdarīt. Tie cilvēki, kas teica, ka, izstājoties no ES, Lielbritānija baudīs visādus ekonomiskos labumus, atsakoties no visiem pienākumiem, ir totāli izgāzušies un viņi ir samelojušies. Tiek gatavoti ārkārtas plāni, uzkrājumi dažādās nozarēs, jo neviens nezina, ko nozīmē pamosties ar bezvienošanās Brexit30.martā. Neviens nevēlas uzņemties atbildību, nezina, kā ar šo visu tikt galā, un Lielbritānijas sabiedrība ir sašķelta,” uzsvēra Rinkēvičs.

Ministrs arī norādīja, ka jau nākamās nedēļas Eiropas Savienības līderu tikšanās laikā mēs varētu zināt Brexit rezultātu. Ja Lielbritānijai nav skaidru plānu, nav pamata arī pagarināt Brexit.

Ministrs minēja, ka Lielbritānijai ir iespēja arī atsaukt savu vēstuli. “Tādā gadījumā tā var mierīgi eksistēt Eiropas Savienībā. Ja briti nolems palikt ES, mēs būsim pirmie, kas par to priecāsies.” Runājot par Brexit un Latviju, ministrs norāda, ka Latvija tam ir maksimāli centusies sagatavoties, cik nu tas ir iespējams šādā nenoteiktā situācijā.