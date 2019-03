Kratīšanas rezultātā vairākos īpašumos Liepājā un tās apkārtnē tika izņemti aptuveni 5 530 litri nelegālā alkohola, no kuriem 3 480 litri sastāvā ir brāga, bet 2050 litri – kandža. Tāpat tika izņemti trīs kandžas tecināšanas aparāti, 213 kg raugi, cukurs, divas gāzes pistoles, viens šaujamierocim līdzīgs priekšmets, 311 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām un aptuveni 500 eiro skaidrā naudā.

Foto: Valsts policija

Valsts policijā par notikušo ir uzsākti kriminālprocesi par nelegāli izgatavotu (ražotu) vai viltotu alkoholisko dzērienu vai spirtu saturošu šķidrumu, kuri nav alkoholiskie dzērieni, bet kurus piedāvā kā alkoholiskos dzērienus, realizāciju, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās un par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā un ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.

Foto: Valsts policija

Valsts policija par notikušo ir aizturējusi septiņas personas, to vidū ir pieci vīrieši vecumā no 26 – 55 gadiem un divas sievietes, 49 un 69 gadus vecas. Trīs aizturētās personas jau iepriekš ir nonākušas policijas redzeslokā par noziedzīgiem nodarījumiem un administratīviem pārkāpumiem akcīzes preču nelikumīgas aprites jomā. Vienai no personām tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.

Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.