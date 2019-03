Ārzemju izglītības izstāde Rīgā

Vairāk nekā 70 dalībnieku prezentēs dažādas mācību iespējas vairāk nekā 100 mācību iestādēs dažādās pasaules valstīs - ārvalstu universitātēs un biznesa skolās, privātās un valsts vidusskolās un profesionālajās koledžās, labākajās valodu nometnēs skolēniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem un starptautiskajās angļu valodas skolās jauniešiem un pieaugušajiem. Izstādi rīko "Baltic Council for International Education" sadarbībā ar vadošo izglītības aģentūru “Meridian Group”.

Kāpēc apmeklēt izstādi un kas interesants ir sagaidāms tās apmeklētājiem? Pirmkārt, izstāde ir unikāla iespēja iegūt informāciju no pasaulē slavenu izglītības iestāžu pārstāvjiem, tā sakot, "no pirmavota". Daudzas mācību iestādes pārstāv viņu vadītāji un vadošie speciālisti. Izstādes dalībnieku ģeogrāfija ir patiešām iespaidīga – mācību iestādes no Lielbritānijas, Somijas, Ķīnas, Nīderlandes, Šveices, ASV, Kanādas, Vācijas, Portugāles, Kipras, Ungārijas un citām valstīm.

Kadri no iepriekšējo gadu izstādēm. (Foto: Publicitātes foto)

Izglītības iestādes piedāvās visdažādākās programmas jebkuram vecumam un dažādiem mērķiem: vidējā un profesionālā izglītība, bakalaura un maģistra programmas, MBA, tālmācības iespējas, dažādi angļu valodas kursi Lielbritānijā, Īrijā, ASV, Kanādā un citās valstīs, kā arī labākās izvēles iespējas vasaras brīvlaikam ārzemēs.

Izstāde "Starptautiskās izglītības dienas" ir iemantojusi popularitāti tūkstošiem skolēnu un viņu vecāku, studentu un pieaugušo vidū. Arvien vairāk biznesa pārstāvju atzīst šo izstādi par teicamu platformu korporatīvo mācību līgumu noslēgšanai.

Izstāde notiek jau vairākus gadus, sākot ar 2005. gadu, un to atzīst simtiem izglītības iestāžu visā pasaulē. Šodien tā ir viena no lielākajām specializētajām izglītības izstādēm visā Eiropā. Pagājušajā gadā pasākums veiksmīgi norisinājās arī ārpus Baltijas valstīm un tagad izstāde notiek arī Polijā un Čehijā. Izstādē Rīgā apmeklētāji varēs iepazīties ar tās dalībniekiem, kuru vidū būs slavenas britu universitātes "Essex", "Coventry", "Brunel"; privāta vidusskola "Gordonstoun School", kuru absolvējušas vairākas karaliskās ģimenes paaudzes; populāra Nīderlandes pielietojamo zinātņu universitāte "Rotterdam Business School"; vadošā Nīderlandes dizaina un mākslas akadēmija "Willem de Kooning Academy"; "Seneca College" no Kanādas; "Taunton School" un "Academic Summer" ar programmām angļu valoda + akadēmisko priekšmetu apguve Lielbritānijā un Kanādā, kā arī daudzas citas mācību iestādes.

Kadri no iepriekšējo gadu izstādēm. (Foto: Publicitātes foto)

Izstādē piedalīsies vadošā Latvijas izglītības aģentūra "Meridian Group", kas šogad svinēs savu 25. jubileju. Tās vadītāji un vadošie speciālisti apmeklētājiem pastāstīs par to, kā iestāties ārzemju skolās, koledžās un universitātēs, par angļu valodas kursiem Rīgā un Ventspilī, par vasaras programmām skolēniem, ieskaitot vasaras grupu braucienus uz Lielbritāniju, Portugāli, ASV un Maltu.

Izstādē tiks pārstāvēts oficiālais starptautisko eksāmenu (IELTS, Cambridge English, Aptis) un Lielbritānijas privātskolu testu (BUSSATS, UKiset) centrs "Baltic Council for International Education". Izstādes apmeklētāji varēs saņemt informāciju arī par mācību finansējumu – mācību kredītiem, pabalstiem un iespējām mācīties bez maksas.

Izstādes ietvaros notiks dažādi semināri un prezentācijas ar ārvalstu izglītības iestāžu pārstāvju piedalīšanos.

Izstāde būs atvērta sestdien, 16. martā no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Ieeja bez maksas!

