Apsniguši koki. (Foto: LETA)

Policija Valkā veiksmīgi atrod bezpalīdzīgu vīrieti, kurš nakti pārlaidis meža biezoknī

2019.gada 12.marta rītā Valsts policijas (VP) Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirknī tika saņemta informācija no Valkas novada Pašvaldības policijas darbiniekiem, par to, ka saņemts telefona zvans no kāda nezināma vīrieša, kurš saucis pēc palīdzības, bet sarunas laikā sīkāk neko nav paskaidrojis, kā arī atzvanot uz telefona numuru, neviens nav atbildējis, ziņo VP Vidzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste Zane Vaskāne.