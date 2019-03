Viņš stāsta, ka bez budžeta apstiprināšanas bija arī daudzi citi darbi, par kuriem runāts ar "Rīgas satiksmes" kapitāldaļu turētāju, Rīgas mēru Nilu Ušakovu (S), "bet, kad tikāmies pēc pāris dienām, šie jautājumi vairs nebija tik svarīgi".

"Nav jau svarīga tikai nauda! Nevienprātība bija par šiem optimizācijas pasākumiem un to ieviešanas termiņiem, jo īpaši saistībā ar "Rīgas mikroautobusu satiksmi" un "Rīgas karti", kad un kā to darām, kādā veidā, kad samazinām maršrutus, palielinām cenu. Arī apstiprinātajā budžetā šo pasākumu efekts tika ierēķināts no 1.aprīļa, bet kapitāldaļu turētājam nebija apņemšanās to izdarīt ātri un izšķirīgi," apgalvo Matīss.

Viņš ir pārliecināts, ka Ušakova atsaukšana no kapitāldaļu turētāja amata "Rīgas satiksmē" palīdzētu uzņēmumam, noņemot šaubu ēnu. "Nesaku, ka Ušakovs ir pie kaut kā vainīgs vai par kaut ko atbildīgs, bet tas mazinātu reputācijas riskus," uzskata Matīss.

Viņš uzsver, ka uzņēmumam ir jātiek vaļā no aizdomīgajām pagātnes lietām, jāoptimizē izdevumi. "Un tas, manuprāt, nav gadu, bet tas ir mēnešu jautājums. Neredzu lielas problēmas ar uzņēmumu ilgtermiņā - ja to grib sakārtot, to var izdarīt," pārliecināts Matīss.

Viņš norāda, ka komplektā ar budžetu būtu jāveic "diezgan sāpīgi pasākumi", tostarp jāsamazina izmaksas attiecībā uz mikroautobusiem, pašvaldībai daļēji piederošo uzņēmumu "Rīgas karte", kā arī jāsamazina izmaksas citos līgumos.

Attiecībā uz "Rīgas mikroautobusu satiksmi", viņaprāt, vispirms būtu uz pusi jāsamazina tīkls, kā arī jāpalielina biļešu cenas oranžajos mikroautobusos, kas radītu 350 000 eiro ietaupījumu mēnesī. Viņš skaidro, ka tarifs mikroautobusos ir noteikts 1,15 eiro, bet līgumā rakstīts, ka "Rīgas satiksme" maksā uzņēmumam 1,22 eiro + pievienotās vērtības nodokli. Tas nozīmē, ka par katru pasažieri "Rīgas satiksme" piemaksā 20 centus.

"Otra problēma ir tā, ka mikroautobusi iet paralēli "Rīgas satiksmes" autobusiem un pirms tiem savāc pasažierus, kurus varētu pārvadāt "Rīgas satiksme", bet tā vietā "Rīgas satiksme" vēl piemaksā "Rīgas mikroautobusu satiksmei" 20 centus," skaidro Matīss.

Tāpēc Matīsa ieskatā ir jāatceļ mikroautobusu reisi, kas iet paralēli "Rīgas satiksmes" transportam. Tie varētu būt vismaz septiņi līdz astoņi maršruti. Attiecīgi jāatstāj tikai tie reisi, kur nekursē "Rīgas satiksmes" autobusi, vai arī tajos, kur kursē, jāpalielina braukšanas maksa mikroautobusos un jāatsakās no atlaidēm.

Atgādinot par auditorkompānija "Ernst & Young" ziņojumu par situāciju "Rīgas satiksmē", Matīss uzsver, ka tur ir identificētas ļoti nopietnas lietas, tostarp tādas, par kurām vajadzētu turpināt izmeklēšanu, attiecīgas jomas, līgumi, darījumi. "Vispirms būtu jāsakārto tajā minētie jautājumi un tad jāseko nākamajiem izvērtējumiem, lai vēl vairāk samazinātu uzņēmuma izmaksas un dotācijas no Rīgas budžeta," rezumē bijušais "Rīgas satiksmes" vadītājs.

Viņš atgādina, ka jebkurā uzņēmumā valde par uzņēmumā notiekošo atbild ar visu savu mantu par visiem lēmumiem, kas uzņēmumā pieņemti un īstenoti. Otrs atbildīgais ir uzņēmuma iepirkuma komisija, kas ir pieņēmusi lēmumus attiecībā uz iepirkumiem. "Šo divu struktūru atbildība būtu jāvērtē primāri," uzsver Matīss.

Kā ziņots, Matīss aizvadītajā otrdienā paziņoja, ka nolēmis atstāt "Rīgas satiksmes" pagaidu vadītāja amatu, jo Rīgas dome viņam nesniedzot atbalstu to kapitālsabiedrības problēmu risināšanā, kas nav paša uzņēmuma pārziņā un kuru novēršana ir iespējama tikai ar pašvaldības lēmumiem.

Rīgas mērs Matīsa vietā pagaidām iecēlis ilggadējo domes darbinieku Ernestu Saulīti.