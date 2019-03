RS jau deviņus gadus turpina iepirkt degvielu no "RDZ Energy". 2015.gadā uzņēmums ieguva 60 miljonus eiro vērtu līgumu par degvielas piegādi RS pieciem gadiem. Auditoru revīzija RS atklāja, ka uzņēmums, iepērkot degvielu, ievērojami pārmaksā.

2017.gada decembrī stājās spēkā likums, ka visām firmām, kam īpašnieki ir ārvalstīs reģistrēti uzņēmumi, tajā skaitā arī ofšori, Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz ziņas, kas ir to patiesie labuma guvēji. Neskatoties uz to, ka tas bija jāizdara vēl līdz pagājušā gada martam, firma līdzās ar vēl aptuveni 2000 uzņēmumiem to neizdarīja.

Prasītās ziņas "RDZ Energy" Uzņēmumu reģistram iesniedza tikai šomēnes, pirms tam saņemot brīdinājumu par iespējamu likvidāciju, raidījumā pavēstīja Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere.

5.martā Uzņēmumu reģistrs ir fiksējis, ka patiesie labuma guvēji "RDZ Energy" īpašniekiem - diviem ofšoriem no Maltas un Virdžīnu salām ("BHC Investment Limited" un "Galaxy Energy Group Ltd") ir Monako dzīvojoši itāļi Massimo Filosa un Džandžakomo Serena di Lapidžio. Viņu vārdi figurē kādā Itālijas policijas dokumentā, ko publicējusi pētniecisko žurnālistu Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes organizācija jeb OCCRP.

Ziņojumā vēstīts par Leonīdu Miņinu, kurš pētījumā tiek dēvēts par starptautisku ieroču kontrabandistu. Viņš tiek turēts aizdomās par kontrabandu, narkotiku un ieroču tirdzniecību, naudas atmazgāšanu. Vairākas valstis viņu ir izraidījušas vai iekļāvušas melnajos sarakstos. Miņins tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem Odesas mafijas vadoņiem, kas kontrolē šīs ostas pilsētas naftas rūpalu. Dokumentā teikts, ka viņš ir daudzu uzņēmumu īpašnieks, kas darbojas naftas produktu biznesā. Starptautisko žurnālistu organizācijas publicētajā dokumentā minēta virkne ar firmām Monako, Luksemburgā, Šveicē un citviet, kas tiek saistītas ar šo mafijas darboni. Starp tām ir arī "Galaxy Energy".

Elektroniskajā sarakstē ar raidījumu "RDZ Energy" valdes loceklis Māris Āriņš norādīja uz to, ka viņa uzņēmuma patiesā labuma guvējus nebūtu jāsaista nedz ar itāļu mafiju, nedz arī Miņinu – viņi nebija nedz pazīstami, nedz arī saistīti ap vienotām biznesa interesēm.

Bijušais Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Vadims Baraņņiks (S) pauda, ka viņam nekas neesot zināms par RS sadarbību ar ofšoriem. Arī pašreizējais minētās komitejas vadītājs Vadims Faļkovs (S) uzsvēra, ka par minēto viņam nekas neesot zināms.

No amata aizgājušais RS pagaidu vadītājs Anrijs Matīss norādīja, ka tas "absolūti nav normāli, ja pa pašvaldības vai valsts naudu tiek slēgti līgumi, kas saistītas ar dažādām ofšoru kompānijām, kurām pat nav zināmi īpašnieki".

"Agrāk, kad es strādāju RS, nebija šis patiesā labuma guvējs atklāts. Bet, manuprāt, tas ir arī pretēji likumam - ka nevar slēgt līgumu, nezinot, kas ir patiesā labuma guvējs. [..] Noteikti nedrīkst būt līgumi, kuriem nav skaidrs, kas ir īpašnieki un nav skaidrs, kas ir šīs kompānijas reālie akcionāri," sacīja Matīss.

Kā ziņots, Matīss par "Rīgas satiksmes" pagaidu vadītāju tika iecelts pērn 13.decembrī, ieņemot no amata atstādinātā bijušā vadītāja Leona Bemhena vietu, kuram ir piemērots aizdomās turētā statuss Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lietvedībā esošajā kriminālprocesā par "Rīgas satiksmes" iepirkumiem.

Pēc amata pienākumu pildīšanas sākšanas, Matīss ierosināja veikt RS auditu.

Auditā atklājies, ka, piemēram, seši miljoni eiro pārmaksāti degvielas iepirkumā ar firmu, kuras īpašnieki noslēpti ārzonās, tramvaju iegādei piešķirtais kredīts iztērēts algām, bet dārgās e-talonu sistēmas uzturēšanai iztērēti 40% no biļetēs iekasētās naudas, vēstīja žurnāls "Ir".

Auditori arī atklājuši, ka daļa no 50 miljonu eiro lielā kredīta, ko "SEB banka" piešķīra 20 zemās grīdas tramvaju iepirkumam, iztērēta algām, jo uzņēmumam vienkārši nebija naudas. Šo iztrūkumu pagaidu valde segusi ar pērn gada beigās Rīgas domei jau izprasīto papildu dotāciju 17 miljonu eiro apmērā. Nauda atlikta atpakaļ bankas kontā, un nevienam vairs neesot ļauts tai skarties klāt, žurnālam skaidrojis Matīss.

Savukārt aptuveni trīs miljoni eiro gan 2016., gan 2017.gadā pārmaksāti neizdevīgā degvielas iepirkumā. 2015.gada novembrī RS par degvielas piegādi uz pieciem gadiem vienojās ar "RDZ Energy", kuras īpašnieki noslēpti Maltā un tālāk Britu Virdžīnu salās, vēstīja "Ir". Aptuveni pusi šīs kompānijas apgrozījuma veido ieņēmumi no RS, bet tās patiesie labuma līdz šim nebija zināmi.