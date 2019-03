Bēgot no policijas, BMW X6 zaglis atpakaļgaitā uzbrauca uz automašīnas "Hyundi Sonata" motora pārsega un jumta. LNT raidījums "Degpunktā" skaidro, kā šajā gadījumā tiks atlīdzināti zaudējumi nevainīgajam "Hyundai" šoferim, kā arī vai šādā gadījumā, kad BMW saimnieks nav bijis pie stūres un spēkrats prettiesiski nonācis svešās rokās, darbojas Obligātā civiltiesiskā apdrošināšana?

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vadītājs Juris Stengrevics skaidro, ka cietušais "Hyundai" autovadītājs atlīdzību saņemts un bojātā spēkrata remonts tiks apmaksāts no garantiju fonda. Šis fonds pa tiešo klientus neapkalpo, bet gan izmanto apdrošinātāju palīdzību, kuri izmaksās kompensāciju garantiju fonda vietā.

Avārija Lubānas ielā, kurā iesaistītas "BMW" un "Hyundai" markas automašīnas. (Foto: LETA)

Nākotnē kārtība būšot gan būšot citādāka. Ja nekas nemainīsies plānotajās izmaiņās OCTA likumā, tad šādos gadījumos izmaksas tiks veiktas no zagtās automašīnas polises. "Šobrīd no garantijas fonda, bet no 1. maija no tā līguma, ar kuru bija apdrošināts zagtais transportlīdzeklis,” raidījumam "Degpunktā " norāda Stengrevics.

Šādā gadījumā nedaudz tikšot pamainīta arī "Bonus-malus" sistēma, lai godīgajam automašīnas īpašniekam, kuram mašīnu nozaga, nebūtu jāveic papildus maksājumi.