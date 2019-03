Pusviens naktī. Pār skārda jumtiem dārd vējš, šķiet tos tūlīt atlocīs un noraus. No blakus dzīvokļa nepārprotami izskan Elvis Presley - Love me, darling, Love me do.



Mirklīgi apokaliptiska noskaņa, kuru cauršauj avārijas brigādes sirēnas, pēc kurām seko klusums.