Ķekavas budžetu veido 33,5 miljonu eiro ieņēmumi, 2,6 miljoni eiro aizņēmumi un līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada - 2,3 miljonu apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ieņēmumi pašvaldības budžetā ir plānoti mazāki, jo esot vērojams iedzīvotāju ienākumu nodokļa kritums un no šī gada janvāra novadā stājušies spēkā arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

Budžeta izdevumi plānoti 37 miljonu eiro apmērā.

Atšķirībā no citiem gadiem šogad pašvaldības budžets veidots ar nosacījumu, ka tas var tikt grozīts ar brīdi, kad tiks pieņemts valsts budžets, jo tikai tad būs skaidri zināms finansējuma avots vairākām pašvaldības attīstības un investīciju iecerēm, kas iekļautas Ķekavas novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam.

Līdz ar to šobrīd pašvaldības budžetā ir iekļauti tādi investīciju projekti, kas sākti iepriekšējos gados vai tiek finansēti no Eiropas Savienības (ES) fondiem. Proti, Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma būvniecībai paredzēti 500 000 eiro, bet ūdens un kanalizācijas sistēmas izveides pabeigšanai Ķekavā, Loreķu laukā - 1,8 miljoni eiro, kas būs aizņēmums valsts kasē. Pēc tehniskā pārtraukuma tiks turpināta arī ietves izbūve gar autoceļu A7 no Kalnakroga līdz Dienvidu ielai, kā arī stāvlaukuma un pagalma rekonstrukcijas darbi pie ēkas Gaismas ielā 19, ar plānoto aizņēmumu 723 000 eiro apmērā.

Tāpat tiks turpināti vairāku veloceliņu un ielu pārbūves projektēšanas darbi.

Izglītības jomai Ķekava šogad atvēlējusi gandrīz 17 miljonus eiro. Pedagogu un skolas tehnisko darbinieku darba samaksai pašvaldība piešķīrusi 9,7 miljonus, bet valsts - 3,8 miljonus. Tāpat par 141 000 eiro palielināts finansējums skolēnu brīvpusdienām. Šogad šim mērķim plānots izlietot 559 000 eiro, no kuriem valsts budžeta mērķdotācija ir 270 000 eiro un pašvaldības finansējums 250 000 eiro.

Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada privāto bērnudārzu, aukļu un privāto pirmsskolas iestāžu pakalpojumiem, plānots izlietot divus miljonus eiro, kas ir par 269 00 eiro vairāk nekā 2018.gadā.

Citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem tiem bērniem, kuri deklarēti Ķekavā, bet mācās citu pašvaldību teritorijās, šogad plānots samaksāt 770 000 eiro, taču atpakaļ saņemt - 500 000 eiro.

Vides infrastruktūras un ielu apgaismojuma ierīkošanai Ķekavas novads šogad plānot tērēt 4,4 miljonus eiro.

Pašvaldības teritoriju, kapu un mājokļu apsaimniekošanai, kā arī ielu apgaismojuma nodrošināšanai plānots izlietot 2,4 miljonus eiro no pamatbudžeta. No šiem līdzekļiem gandrīz 870 000 eiro plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 65 200 eiro - kapu apsaimniekošanai, bet 1,5 miljonus pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, tostarp gandrīz 400 000 eiro atvēlēti Jauno ideju centra būvniecības pabeigšanai Ķekavā.

Savukārt 1,8 miljoni eiro, ņemot aizņēmumu, paredzēti ūdens un kanalizācijas sistēmas izveides pabeigšanai Loreķu lauka teritorijā.

Tāpat uz vides jomu tiek attiecināts finansējums no Dabas resursu nodokļa, kas tiek ieskaitīts pašvaldības speciālajā budžetā. Šogad tas tiek plānots 220 000 eiro apmērā, no kuriem lielākā daļa tiks novirzīta izdevumiem par atkritumu izvešanu, bet 80 500 eiro plānots ieguldīt atkritumu dalītas vākšanas laukuma ierīkošanai Baložos.

Ķekavai iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2019.gadā ir noteiktas 2,8 miljonu eiro apmērā, kas ir par 30% mazāk kā pērn.

Ceļu un ielu sakārtošanā plānots ieguldīt 2,7 miljonus, bet sociālajai jomai tiks atvēlēti 2,5 miljoni eiro.

Finansējums kultūrai un sportam paredzēts 2,4 miljonu eiro apmērā, kas ir par 210 000 eiro vairāk nekā pērn. Kultūras iestāžu budžets šogad būs 1,5 miljoni, bet Sporta aģentūras - 693 000 eiro.

Kredītu nomaksai Ķekavas dome šogad tērēs 1,6 miljonus, kas saistīti ar vairāku īstenotu izglītības un ielu infrastruktūras projektu īstenošanu. "Tā, piemēram, Ķekavas novada pašvaldība vēl joprojām atmaksā paņemto aizņēmumu par Daugmales bērnudārza, Ķekavas sākumskolas un Baložu bērnudārza piebūves būvniecību, par Rāmavas ielas, Rīgas ielas un Kompleksa ceļa Daugmalē rekonstrukciju, Nākotnes ielas posma pārbūvi, kā arī par gājēju ietves izbūvi Pļavniekkalna ielā un stāvlaukuma izbūvi Kazeņu ielā pie bērnudārza "Bitīte" un bērnudārza "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošanu," skaidro Vītoliņa.

Šogad palielināts finansējums Reģionālajai pašvaldības policijai sabiedriskās kārtības uzturēšanai Ķekavas novadā, šim mērķim atvēlot 1,2 miljonus eiro. Savukārt pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem piešķirti 500 000 eiro un IT uzturēšanai un pilnveidei - 200 000 eiro.