AM iepirkuma komisija ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu par 4x4 vieglo un vidējo taktisko transportlīdzekļu iegādi, informēja AM Preses nodaļa. Iepirkuma komisija ir secinājusi, ka Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) konstatētās nepilnības esošā iepirkuma procesa ietvaros nav iespējams novērst un, saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, sarunu procedūra ir jāpārtrauc.

Lai novērstu iepirkuma procesa nepilnības, nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā, ko saskaņā ar likumu, esošā procesa ietvaros nav iespējams veikt. Nepieciešams arī pārvērtēt transportlīdzekļu testēšanas kārtību. Lai to pilnvērtīgi izvērtētu un testētu tehniskos parametrus, nepieciešams citu valstu atbalsts, jo vairāku pozīciju testēšanai Nacionālo bruņoto spēku spējas nav pietiekamas. Līdz ar to, izmaiņas nepieciešams veikt arī testēšanas veidlapās, ko likums liedz darīt šī procesa ietvaros.

Veiktās izmaiņas iepirkuma dokumentācijā fundamentāli nemainīja transportlīdzekļu operacionālās veiktspējas izvērtēšanu, tomēr likuma izpratnē nav pieļaujamas pat mazākās atkāpes no sākotnējiem nosacījumiem.

"Nacionālo bruņoto spēku mobilitātes nodrošināšana joprojām ir kritiski nepieciešama kaujas spēju stiprināšanā, tādēļ atbildīgajām struktūrvienībām ir uzdots pārskatīt noteiktās tehniskās prasības, lai iegādātos bruņotus transportlīdzekļus. Lai novērstu aizdomu ēnu par šo iepirkumu, tas jāīsteno starpvaldību līgumu ietvaros, tādēļ pēc iespējas ātrāk ir jāveic izpēte un jāvērtē, kuras partnervalstu valdības ir gatavas nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku operacionālajām vajadzībām atbilstošas mobilitātes platformas," uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

AM skaidro, ka minētā iepirkuma procedūra ir līdz šim sarežģītākā Latvijas aizsardzības nozares vēsturē un, neskatoties uz sarunu procedūras pārtraukšanu, ir gūta neatsverama pieredze, kas tiks izvērtēta un ņemta vērā nākotnes iepirkumos, lai nodrošinātu Nacionālos bruņotos spēkus ar to vajadzībām atbilstošāko ekipējumu.

Ministrija ir pārliecināta, ka starpvaldību līgums nodrošinās nepieciešamo iepirkuma procedūras caurspīdīgumu, kā arī ļaus precīzāk un labāk atrunāt piegāžu drošības nodrošinājumu.

Lai noskaidrotu nepilnības iepirkuma komisijas darbā, ministrija veica pārbaudi par komisijas sagatavoto sarunu procedūras nolikumu un secināja, ka iepirkuma nolikums nav galvenais iemesls pretendentu iesniegtajām sūdzībām.

Jau ziņots, ka IUB janvārī nolēma aizliegt AM slēgt līgumu ar iepirkumā uzvarējušo Somijas kompāniju "Oy Sisu Auto Ab". Sūdzības par iepirkuma konkursa rezultātiem bija iesnieguši divi iepirkumā neuzvarējušie uzņēmumi - Dienvidāfrikas kompānija "Paramount International Marketing" un ASV uzņēmums "AM General LLC".

Publicētajā IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumā norādīts, ka AM ir aizliegts slēgt vispārīgo vienošanos ar sarunu procedūrā noteikto uzvarētāju, kā arī ir atcelts iepirkumu komisijas lēmums par sarunu procedūras rezultātiem. Attiecīgi AM uzdots trīs mēnešu laikā novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus.

Aizliegums slēgt līgumu ar Somijas uzņēmumu pamatots ar to, ka AM ir pieļāvusi vairākus iepirkumu procedūras pārkāpumus, tostarp nepilnīgi atspoguļojot savas vajadzības sarunu procedūras dokumentācijā. Tāpat AM ir neatbilstoši grozījusi atsevišķus iepirkuma uzaicinājuma punktus, tādējādi radot neizdevīgus apstākļus atsevišķiem komersantiem.

Tāpat vēstīts, ka saskaņā ar iepirkuma nolikumu, izvērtējumā par iepirkuma uzvarētāju tika ņemta vērā transportlīdzekļu "operacionālā veiktspēja, atbilstība bruņoto spēku izvirzītajām tehniskajām prasībām, finansiālais piedāvājums un piedāvātie piegādes drošības risinājumi".

Pamatojoties uz iepriekšminētajiem kritērijiem, iepirkuma komisija un NBS testēja Somijas kompānijas piedāvātos transportlīdzekļus "GTP 4x4" un vēl trīs kompāniju piedāvātos spēkratus - ASV uzņēmuma "AM General LLC" transportlīdzekļus "Humwee", Dienvidāfrikas kompānijas spēkratus "Marauder LAV", kā arī Turcijas kompānijas "Otokar" transportlīdzekļus "Cobra". Testēšana notikusi gan uz koplietošanas ceļiem, gan bezceļa apstākļos. Avoti aizsardzības resorā iepriekš vēstīja, ka kompāniju piedāvāto transportlīdzekļu testēšanas rezultāti bijuši dažādi.

Šī iepirkuma līgumu sākotnēji bija paredzēts slēgt sākotnēji uz desmit gadiem ar iespēju to pagarināt. Viena no prasībām paredzēja, ka pretendentam būs jāpiedāvā savs piegādes drošības risinājums, kas nozīmē, ka tiks nodrošināta vietējās industrijas iesaiste.

Skaidrojot nepieciešamību iegādāties jaunus spēkratus, AM apgalvoja, ka, iegādājoties 4x4 taktiskos transportlīdzekļus, tiks būtiski uzlabotas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mobilitātes spējas. Taktiskā mobilitāte ir kritisks vienību kaujas gatavības rādītājs, un nespēja nodrošināt vienības ar transporta platformām ierobežo NBS spējas veikt tiem noteiktos uzdevumus.

Liela daļa no NBS īpašumā esošajiem taktiskajiem transportlīdzekļiem ir vismaz 20 gadus veci un vecāki. Daudzi no šiem transportlīdzekļiem ir sliktā tehniskā kārtībā un tie ir bieži jāremontē, norāda AM, uzsverot, ka katru gadu to remonts kļūst laikietilpīgāks un dārgāks. Jauni transportlīdzekļi esot nepieciešami arī, lai realizētu attīstības projektus, kas skar artilēriju, pretgaisa aizsardzību un Zemessardzi.

Nu jau pārtrauktā iepirkuma noteikumi paredzēja, ka piegādātajam būs arī jāveic armijas personāla apmācība trīs līmeņu remontu veikšanā, pašam jāveic remonts un jānodrošina rezerves daļas.

Noteikumi paredzēja, ka būs jāpiegādā personāla transportlīdzeklis ar 4-5 durvju versiju, kravas transportlīdzeklis, komandvadības un medicīnas specializētie furgoni.

Transportlīdzekļa plānotajam ekspluatācijas ilgumam jābūt ne mazākam kā 20 gadi. Transportlīdzekļa piegādātājam jāspēj nodrošināt nepieciešamo rezerves daļu pieejamību vismaz 20 gadus.

Noteikumi paredzēja, ka piegādātājam jānodrošina transportlīdzeklis, kuru iespējams ērti aprīkot ar ballistiskās aizsardzības līmeņa bruņām. Savukārt transportlīdzekļa grīdai jābūt aprīkotai ar pretmīnu aizsardzības bruņām. Tāpat spēkratam jābūt pielāgotam ērtai un ātrai aprīkošanai ar ložmetēja grozām platformu, vadāmo ieroču sistēmu un dūmu granātu izsviedējiem. Pārtrauktais iepirkums bija aptuveni 200 miljonu eiro vērts.