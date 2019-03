Foto: Rīgas Zooloģiskais dārzs.

Abi pelēko roņu mazuļi ir novājējuši (sver tikai 13-20 kg) un nesasniedz vecumam atbilstošu ķermeņa masu. Ronēni ir apmēram 2 nedēļas veci un tērpti baltā mazuļa kažokā.

Lai arī ārējas brūces veterinārajā apskatē netika konstatētas, tomēr to fiziskā kondīcija ir vāja, kas liecina par ilgstošu badošanos. Tādēļ joprojām mēs nevaram droši apgalvot, ka mazie izaugs sveiki un veseli. Darīsim visu, ko varēsim un cerēsim, ka mazuļi atkopsies un izaugs lieli.

Foto: Rīgas Zooloģiskais dārzs.

Tā kā šogad ir silta ziema, tad Rīgas līcī nav izveidojusies noturīga ledus kārta un pelēko roņu mammas laiž pasaulē mazuļus Igaunijas piekrastes salās vai tās ieskaujošos ledus laukos. Pūšot spēcīgam ziemeļu vējam, daži ronēni peldus vai uz nelieliem atlauztiem ledus gabaliem nonākuši Latvijas piekrastē.

Foto: Rīgas Zooloģiskais dārzs.

“Patlaban joprojām ir grūti prognozēt, cik ronēnu jau varētu būt Latvijas pludmalēs, taču aicinām ikvienu iedzīvotāju, kas pamanījis roņu mazuli, rūpīgi ievērot galvenos pamatprincipus.

Paņemt pavadā suni, lai tas nenodara pāri baltajam pūku kamolam. Agresīvāks roņu bērns aizstāvoties var arī savainot jūsu četrkājaino draugu.

Foto: Rīgas Zooloģiskais dārzs.

Ja ronēns ir apaļīgs un veselīgs, tas jāatstāj mierā un jāturas no tā pa gabalu. Savukārt, ja ronēns izskatās novārdzis, nevis vienkārši aizmidzis, vai pat ievainots, jāzvana Dabas aizsardzības pārvaldei pa tālruni 29198590.

Foto: Rīgas Zooloģiskais dārzs.

Mēs izvērtēsim situāciju un nepieciešamības gadījumā sazināsimies ar Rīgas Zooloģisko dārzu,” aicina Pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta vecākais eksperts un ilggadējs roņu pētnieks Valdis Pilāts. “Šogad izteikti liels ziņu pārsvars ir par Vidzemes piekrasti no Ainažiem līdz Rīgai, ieskaitot. Savukārt no Rīgas līča Kurzemes daļas (no Rīgas līdz Kolkai) esam saņēmuši 1-2 zvanus.”

Rīgas Zooloģiskajā dārzā gandrīz katru gadu tiek atvesti novārguši un ievainoti roņu mazuļi no Latvijas piekrastes. Aukstās ziemās, kad Rīgas līcī ir kārtīga ledus kārta, tie ir tikai daži (reizumis neviens), savukārt siltās ziemās (kā šī) to skaits var sasniegt pat 10-15. Divu gadu desmitu laikā zoodārzā no piekrastes nonākuši ap 100 pelēko un pogaino roņu mazuļi (tostarp arī slavenais dārza iemītnieks pelēkais ronis Puika). Diemžēl ne visiem izdodas izdzīvot un izaugt lieliem, jo daudziem ir dziļas un iekaisušas brūces, kā arī ļoti vāja fiziskā kondīcija. Šajā grūtajā un atbildīgajā darbā mums lieti palīdz roņiem draudzīgākā pilsēta Ventspils, kura jau 11 gadus atbalsta nelaimē nonākušo roņu mazuļu izbarošanu un uzturēšanu Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Paldies viņiem par to!

Foto: Rīgas Zooloģiskais dārzs.

Atgādinām, ka šogad zoodārzā 21. janvārī piedzima pelēko roņu mazulis. Nu jau tas ir grūti atšķirams no savas mātes, jo sasniedzis vairāk nekā pusi no tās ķermeņa garuma, jo sen jau nomainījis balto bērna vilnu pret pieaugušā dzīvnieka tērpu un itin labprāt plunčājas kopā vienā baseinā. Jaunā ronēna fiziskie parametri stipri pārsniedz atvesto mazuļu iespētos dotumus…