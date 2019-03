Sinoptiķi: tuvākajās dienās gaisa temperatūra noslīdēs līdz -10, līs un snigs

Sestdien pēc vētrainas nakts vējš nedaudz pierims. Naktī un no rīta daudzviet - it īpaši Ziemeļkurzemē un Vidzemē - snigs un puteņos, savukārt dienas otrajā pusē no valsts rietumiem virzīsies jauna nokrišņu zona, pārsvarā līs. Uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +2..+6 grādiem.

Arī svētdien un pirmdien gaidāms lietus, sniegs un vēja brāzmas.

Nākamās nedēļas pirmajā pusē gaisa temperatūra pārsvarā būs zem nulles, naktīs vietām noslīdot līdz -10 grādiem vai nedaudz zemāk. Mākoņu un nokrišņu kļūs mazāk, gaidāms tikai sniegs.

Atbilstoši pašreizējai "Global Forecast System" prognozei nākamās nedēļas nogalē ieradīsies nākamais ciklons, ar brāzmainu dienvidu vēju ieplūdīs siltāks gaiss, gaidāms lietus un slapjš sniegs.

"Global Forecast System" ir ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes datormodelis, kas, ik pēc sešām stundām veicot aprēķinus, prognozē laikapstākļus visā pasaulē.