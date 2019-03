Politiķis norādīja, ka vispirms ir jāredz, vai Valsts prezidents Raimonds Vējonis tiešām iesniegs Saeimā šādu rosinājumu.

Taujāts, vai nevar jau tagad prognozēt, ka "Saskaņa" atbalstīs šo iniciatīvu tās iesniegšanas gadījumā, Urbanovičs atbildēja "tad prognozējiet" piebilstot, ka nerunās par šo jautājumu hipotētiski, kamēr šādas izmaiņas nav oficiāli piedāvātas.

Kā ziņots, Valsts prezidents iepriekš pavēstīja, ka šādu iniciatīvu iesniegs atkārtoti, ar cerību, ka jaunais parlaments domās citādāk, uzsverot, ka ir jāpieliek punkts šim jautājumam. Vējonis attiecīgos grozījumus plāno iesniegt Saeimā martā.

"Turpināt to, ka valstī ir šāda nepilsoņu institūcija, nav pareizi, un kādā brīdī tam ir jāpieliek punkts. Bērniem, kas piedzimst Latvijā, jākļūst par Latvijas pilsoņiem. Ja vecāki tomēr vēlētos attiekties no Latvijas pilsonības, tad, lai viņi raksta iesniegumu un izvēlas to valsti, kuras pilsonību viņi tiesām vēlas," pērn minēja prezidents.

Pieņemt šādu kārtību aicinājusi arī Eiropas Padomes Komisija pret rasismu un neiecietību. Tā savā ziņojumā kā vienu no izvirzītajām prioritātēm Latvijai minējusi paredzēt automātisku Latvijas pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem dzimušiem bērniem.