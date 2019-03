"Tuvojoties sezonai, lauksaimniecībā arvien asāk parādās problēmas, kas saistītas ar darbaspēku. Un es šeit nedomāju tikai fiziski darbaspēka pieejamību, bet arī tā prasmes, motivāciju strādāt, mobilitāti. Daļa lauksaimnieku saimniecībās ievieš modernās tehnoloģijas, kas daļēji var aizstāt darbinieku, bet ne visi tās var atļauties un joprojām ir virkne nozares, kur darbaspēks ir nepieciešams," sacīja biedrības valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Viņš atgādināja, ka piektdien, 8.martā notiks "Zemnieku saeimas" kongress-konference, kurā piedalīsies arī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, lai kopā ar lauksaimniekiem tostarp diskutētu par darbaspēka nodrošinājumu reģionos. Diskusijā plānots vērtēt, ko lauksaimniekiem un valstij darīt, lai nodarbinātību reģionos stabilizētu.

Tāpat puses pārrunās arī kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada. Lazdiņš atgādināja, ka Latvijas lauksaimniekiem priekšā ir ļoti aktīvs Latvijas interešu aizstāvības gads. "Mēs ceram, ka valsts un nevalstiskās struktūras spēs veiksmīgi sadarboties, lai nākamajā plānošanas periodā Latvija saņemtu nediskriminējošu Eiropas Savienības (ES) finansējumu, kas ļautu valsts tautsaimniecībai un dzīves līmenim kopumā tuvoties ES vidējam līmenim," viņš sacīja.

Gerhards norādīja, ka viens no būtiskākajiem aspektiem lauksaimniecības un mežkopības nozaru attīstībā ir darbaspēka kvalitāte, kā arī tā pieejamība, it sevišķi reģionos. Saskaņā ar pērn veiktu pētījumu aptuveni 76% no visiem lauksaimniecības nozarē nodarbinātajiem nesaņem atalgojumu, tostarp nodarbinātie ģimenes locekļi - vecāki, gan bērni. Turklāt bezdarbs reģionos turpina pieaugt, neraugoties uz augošo produktivitātes līmeni.

Pēc Gerharda teiktā, lai risinātu problēmas saistībā ar darbaspēka pieejamību un kvalitāti laukos lauksaimniecības nozare būtu jāpopularizē jauniešu vidū - ir jānodrošina pieejama un kvalitatīva augstākā izglītība, kā arī budžeta vietas. "Jāpadara šī nozare pievilcīga jauniešu acīs, lai viņi izvēlētos savu dzīvi un arodu saistīt tieši ar lauksaimniecības nozarēm. Jāstrādā arī pie atalgojuma vidējā līmeņa paaugstināšanas nozarē, lai aizbraukušie tautieši atgrieztos mājās. Tur, kur ir darbs, būs arī iedzīvotāji," uzsvēra Gerhards.

"Zemnieku saeima" ir dibināta 1999.gadā. Biedrības pamatdarbība ir biedru interešu pārstāvēšana, lauksaimniekiem labvēlīgas politikas veidošana, biedru informēšana un izglītošana. Tās biedri ir gandrīz 900 mazas un lielas saimniecības no visas Latvijas, kas kopā apsaimnieko vairāk nekā 500 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes un savās saimniecībās nodrošina darbu vairāk kā 4000 darbiniekiem.