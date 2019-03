Viņš sacīja, ka par Matīsa lēmumu atstāt amatu uzzinājis vienīgi no plašsaziņas līdzekļiem un abas amatpersonas šodien nemaz nav tikušās. Pēc mēra domām, lēmums bijis ļoti emocionāls, un viņam to ir grūti komentēt.

"Visu pagājušo nedēļu strādājām pie budžeta izveides. Vēl vakar strādājām pie nepieciešamo darbu plāna un nākamā tikšanās bija paredzēta ceturtdien, tādēļ viņa lēmumu man ir tiešām grūti komentēt. Es pieņemu, ka no vienas puses tas ir liels izaicinājums strādāt šajā uzņēmumā. No otras puses - viņam noteikti bija arī visaptverošs politiskais spiediens no visām pusēm, kas ir saistīts ar plāniem atlaist vai nu Rīgas domi vai personīgi mani," sprieda Ušakovs.

Pēc būtības Ušakovs vai nu nekomentēja vai pauda neizpratni par Matīsa apgalvojumiem, ka viņam neesot nepieciešamais kapitāldaļu turētāja atbalsts. Pēc Rīgas mēra teiktā, uzņēmuma darbība un problēmu risināšana tikšot turpināta saskaņā ar iepriekš kopā ar Matīsu apstiprināto plānu.

Runājot par sadarbību ar "Rīgas mikroautobusu satiksmi" (RMS) patlaban tiekot gaidīti piedāvājumi par izmaiņām maršrutos, kuras tiks apstiprinātas tiklīdz "Rīgas satiksme" tās iesniegs, apgalvoja Ušakovs.

Savukārt, kā risināt sadarbību ar "Rīgas karti", Ušakovam vēl neesot īsti skaidrs, jo pats Matīss esot norādījis, ka līgums ar viņiem beigsies tikai 2020.gada izskaņā un neviens līdz šim nav noskaidrojis, cik varētu izmaksāt līguma pirmstermiņa laušana.

Komentējot Matīsa pārmetumus, ka ar Licencēšanas komisiju neizdodas saskaņot jauno braucienu pašizmaksu, Ušakovs sacīja, ka komisijai šādu tiesību pēc būtības nemaz neesot.

"Juridiski viņi to izdarīt nevar, jo viņi šo informāciju tikai pieņem zināšanai un to tālāk apstiprina departaments. Bet te jautājums ir tikai par lēmuma pieņemšanas kārtību, jo vakar mēs šo visu izrunājām un 6.martā būs Licencēšanas komisijas sēde, kur to arī pieņems," teica Rīgas mērs.

Izskanējušos pārmetumus, ka vienam no jaunieceltajiem valdes locekļiem pirmais uzdevums esot bijis uzrakstīt atrunu, kāpēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nevar saņemt auditoru ziņojumu, mērs nekomentēja.

Termiņi, cik ilgā laikā valdei būtu jāveic visi nepieciešamie optimizācijas darbi, pagaidām izvirzīti neesot. "Neviens termiņš Matīsa kungam noteikts nebija, skatīsimies, vai jaunajai valdei to vajag. Tas gan varētu būt lieki, jo visi saprot, ka rīcībai ir jābūt pareizai un tiesiskai," teica Ušakovs.

Runājot par auditorkompānijas ziņojumā minētajiem trūkumiem, mērs sacīja, ka turpināt darbu pie trūkumu novēršanas tiešā veidā ir valdes atbildība.

Kā ziņots, līdzšinējais "Rīgas satiksmes" valdes pagaidu vadītājs Matīss otrdien nolēma amatu pamet, jo Rīgas dome nesniedzot atbalstu to kapitālsabiedrības problēmu risināšanā, kas nav paša uzņēmuma pārziņā un kuru novēršana ir iespējama tikai ar pašvaldības lēmumiem.

Matīss intervijā Latvijas Radio arī pauda, ka nav bijis informēts par "Rīgas satiksmes" pagaidu valdes locekļu nomaiņu, par ko informāciju saņēmis tikai divas stundas pirms akcionāru sapulces. Matīss atzina, ka akcionāram ir tiesības nomainīt valdi, turklāt divi no trim ieceltajiem cilvēkiem esot vērtējami kā profesionāļi, bet trešais, viņaprāt, gan esot "iesūtīts, lai torpedētu procesu".

Šī valdes locekļa vārdu Matīss atteicās nosaukt, bet viņa pirmais uzdevums esot bijis sagatavot atrunas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kāpēc tai nevar atklāt "Rīgas satiksmes" audita rezultātus.

Skaidrojot savu lēmumu atstāt amatu, Matīss aģentūrai LETA sacīja, ka lielāks pašvaldības atbalsts būtu nepieciešams, piemēram, apstiprinot jauno biļešu pašizmaksu, pārskatot "Rīgas satiksmes" un "Rīgas mikroautobusu satiksmes" maršrutus, lemjot par tarifu maiņu un citām praktiskām lietām.

"Daudzas lietas nav tikai "Rīgas satiksmes" kompetencē, piemēram, maršrutu pārskatīšana ar "Rīgas mikroautobusu satiksmi"," uzsvēra Matīss, "tāpat arī auditoru ziņojumā konstatētie trūkumi - tie būtu jānovērš, bet akcionārs atsūta mums audita ziņojumu atpakaļ un liek pašiem izstrādāt priekšlikumus. Mums nav atbalsta izdevumu samazināšanas jomā, līgumu pārskatīšanas jomā, un uzņēmums pats to atrisināt nevar. Tāpat arī akcionāram jāpieņem lēmums par zaudējumu piedziņu no bijušās valdes un to nevar dot darīt man."

Matīsa vietā šodien iecelts pagājušajā nedēļā uzņēmuma valdē apstiprinātais Saulītis no Rīgas domes Īpašumu departamenta. Viņš otrdien žurnālistiem pauda, ka auditorkompānijas "Ernst&Young" ziņojumā par situāciju "Rīgas satiksmē" ir vispārējas frāzes, kas uz tiešu valdes atbildību nenorāda.

Saulītis gan rosinās izvērtēt, vai auditorkompānijas ziņojumā ir konstatēts pietiekams pamats, lai par zaudējumu nodarīšanu pret bijušo uzņēmuma valdi dome varētu vērsties tiesā.