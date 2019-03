Nu jau bijusī pagasta pārvalde vadītāja, vadot darba automašīnu reibumā, apturēta 27.februārī Liepas ciematā, Pāvila Rozīša ielā.

Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne precizēja, ka iereibusi autovadītāja 27.februārī pirms plkst.21 Liepas ciematā aizturēta Raunas ielā. 1983.gadā dzimusi sieviete vadīja automašīnu "Škoda", būdama 0,94 promiļu reibumā, par ko viņai noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Jau nākamajā dienā ar domes lēmumu darba attiecības ar viņu izbeigtas pēc abu pušu vienošanās, un darba līguma laušanas iniciatore bijusi Šīrante.

Domes priekšsēdētāja gan apgalvoja, ka arī tad, ja bijusī darbiniece neizrādītu iniciatīvu, pašvaldības vadība rosinātu viņu atlaist, jo pagasta pārvaldnieks "tomēr ir būtisks amats" un šāds notikums neuzlabo novada tēlu.

Stapulone klāstīja, ka jauns darbinieks Šīrantes vietā netiks meklēts, un pagasta pārvaldes darbu turpmāk nodrošinās izpilddirektora vietnieks, jo arī līdz šim gan izpilddirektors, gan viņa vietnieks rūpējušies par citu pagastu pārvalžu darbu.

Lai arī Šīrante 2017.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlēta novada domē no viena saraksta ar Staluponi, Šīrante no mandāta domē atteikusies par labu darbam pagasta pārvaldē, bet tagad viņa to atjaunot vairs nevarēs.

Pati bijusī pagasta pārvaldniece komentārus par notikušo atteicās sniegt, aicinot sazināties ar novada pašvaldību.

Šīrantes deklarācija par 2018.gadu liecina, ka viņa no pašvaldības atalgojumā pērn saņēmusi 19 192 eiro, vēl 136 eiro saņemti kā pabalsts no valsts. Viņas īpašuma ir 2000.gada izlaiduma automašīna "Opel Astra".