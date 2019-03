Viņa norādīja ja vienošanās starp Apvienoto Karalisti un ES netiek panākta, sūtījumu apmaiņai ar šīs valsts pasta operatoriem tiks piemērotas visas tās pašas procedūras un tarifi, kas attiecas uz jebkuru citu valsti ārpus ES. Pastkartēm, bandrolēm, vēstulēm un sīkpakām uz Apvienoto Karalisti šādā variantā tarifi mainītos, piemērojot tos atbilstoši sūtījumiem uz valstīm ārpus ES.

Piemēram, pastkartes nosūtīšana no Latvijas uz ES valstīm patlaban maksā 0,64 eiro, bet uz jebkuru citu valsti - 0,71 eiro, vienkāršas A klases vēstules ar svaru 20-50 gramu nosūtīšana uz ES valstīm izmaksā 0,78 eiro, bet uz citām valstīm - 0,85 eiro, 20-50 gramu smagas vienkāršas A klases bandroles nosūtīšana uz ES - 0,85 eiro, bet ārpus ES -1,28 eiro, A klases sīkpakas nosūtīšana ar svaru līdz 50 gramiem ES teritorijā - 1,85 eiro, bet uz pārējām valstīm - 1,99 eiro. Apvienotās Karalistes izstāšanās situācijā sūtījumiem uz šo valsti tiktu piemēroti nosūtīšanai ārpus ES norādītie tarifi arī attiecībā uz cita veida un klasifikācijas sūtījumiem - B klases sūtījumiem, cita svara sūtījumiem un tamlīdzīgi.

Vienlaikus attiecībā uz paku sūtījumiem līdz 10 kilogramu tarifi no Latvijas uz Apvienoto Karalisti vismaz sākotnēji nemainītos, bet sūtījumiem virs 10 kilogramiem tie samazinātos, jo tiktu piemērota 0% likme pievienotās vērtības nodoklim (PVN) līdzšinējā 21% vietā, nododot sūtījumu nosūtīšanai no Latvijas uz Apvienoto Karalisti.

Patlaban starp ES dalībvalstīm, tostarp Apvienoto Karalisti ir brīva preču aprite, kas tiks pārtraukta "Brexit" gadījumā bez vienošanās. Tas nozīmē, ka preču nosūtīšanai un saņemšanai no Apvienotās Karalistes juridiskajām un fiziskajām personām tiks piemērotas attiecīgas muitas procedūras un nodokļi. Nekomerciāli sūtījumi no Apvienotās Karalistes ar vērtību līdz 45 eiro, kurus privātpersona sūtīs citai privātpersonai, netiks aplikti ar muitas nodokli. No muitas nodokļa un PVN būs atbrīvoti arī nelielas vērtības komerciāli sūtījumi, piemēram, pirkumi Apvienotās Karalistes interneta veikalos, ja to vērtība nepārsniegs 22 eiro, klāstīja "Latvijas pastā".

Savukārt, ja komerciālu sūtījumu vērtība būs robežās no 22 līdz 150 eiro, saņēmējam Latvijā būs jāmaksā PVN, bet, ja pasta sūtījumā saņemto preču vērtība pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN.

Bez vienošanās gaidāmas arī izmaiņas attiecībā uz eksprespasta (EMS) sūtījumiem uz un no Apvienotās Karalistes - to piegādi gan vienā, gan otrā valstī paildzinās muitas pārbaudes, kuru termiņš patlaban nav nosakāms. Uz šiem sūtījumiem attieksies arī muitas nodokļa un PVN piemērošana.

Vienlaikus vienošanās gadījumā pasta sūtījumu apmaiņa starp Latviju un Apvienoto Karalisti varētu notikt vai nu pamatojoties uz patlaban spēkā esošajiem līgumiem un noteikto kārtību, vai izstrādājot papildu nosacījumus un grozījumus.

"Patlaban nav skaidrības ne par vienu no iespējamajiem turpmākās pasta sūtījumu satiksmes modeļiem starp ES valstīm un Apvienoto Karalisti. Tiklīdz būs zināmi politiskie lēmumi attiecībās starp ES un Lielbritāniju, arī attiecīgo valstu pasta operatoriem būs iespēja precizēt savu turpmāko darbību pēc 2019.gada 29.marta, un "Latvijas pasts" nekavējoties informēs savus klientus un plašāku sabiedrību," uzsvēra kompānijā.

"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums.