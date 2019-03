Slideni ceļa posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 74 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Vidzemes šoseju (A2) no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šoseju (A3), Daugavpils šoseju (A6) no Ogres līdz Nīcgalei, Rēzeknes šoseju (A12) no Jēkabpils līdz Varakļāniem un Kokneses šoseju (P80).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Jēkabpils, Limbažu, Madonas, Ogres, Valkas un Valmieras apkārtnē.

Autovadītājus aicina būt īpaši uzmanīgiem un izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt, tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu - bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.

Svētdienas rītā Latvijā apmācies laiks, daudzviet ir neliels lietus, bet Vidzemē, Latgalē un Sēlijā arī mēreni snieg, liecina meteoroloģiskā informācija.

Rietumu, dienvidrietumu vējš kļuvis lēnāks, tā ātrums brāzmās vairs nepārsniedz 7-12 metrus sekundē. Sestdien un aizvadītajā naktī vējš brāzmās pastiprinājās līdz 10-15, vietām piekrastē - līdz 18 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra -1..+3 grādi.

Rīgā apmākušās debesis, iespējami nelieli nokrišņi. Pūš rietumu vējš 4-7 metri sekundē, gaisa temperatūra +2 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra sestdien Latvijā bija -1..+4 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 2.martā bija +26 grādi Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz svētdienu -36 grādi Somijas un Zviedrijas ziemeļos, kā arī -37 grādi Krievijas Eiropas daļas ziemeļaustrumos.

Svētdien Latvijā turpinās snigt un līt, lielākā nokrišņu intensitāte gaidāma dienas otrajā pusē, sākot no valsts rietumiem.

Sinoptiķi prognozē, ka visvairāk snigs vakarā valsts austrumu daļā, kur sniega sega kļūs vēl par pieciem centimetriem biezāka. Svaigi uzsnigušais sniegs nokusīs nākamās nedēļas sākumā.

Svētdien saglabāsies apmācies laiks. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu un dienvidu vējš, Kurzemē tas brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi.

Rīgā pēcpusdienā un vakarā mēreni līs un snigs, gaisa temperatūra nepārsniegs +4 grādus, vējš iegriezīsies no dienvidiem.

Laikapstākļus ietekmē aizejošs ciklons un jauns ciklons, kas tuvojas no Zviedrijas. Atmosfēras spiediens lēnām pazeminās, svētdienas rītā tas ir 749-753 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.