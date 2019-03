"Rodoties bažām par iespējamām nelikumīgām rīcībām zemās grīdas tramvaju iepirkumos, "Delnas" pienākums bija par to laicīgi brīdināt kompetentās iestādes, nevis nepilnu gadu vēlāk par to runāt publiski," teikts "Rīgas satiksmes" paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem.

"Delnas" publiskajā telpā paustā informācija par Kohēzijas fonda projektā "Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība" organizētajiem iepirkumiem, tai skaitā saistībā ar Skanstes tramvaja projektu, uzņēmumam raisot neizpratni.

"Rīgas satiksme" atgādina, ka 18. janvārī uzņēmuma iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu par Skanstes tramvaja līnijas izbūvi, kā arī iepirkumu par 12 zemās grīdas tramvaju iegādi. Tas darīt, lai noņemtu jebkādas korupcijas aizdomas no šī projekta.

Biedrības "Delna" un tās pārstāvji piedalījās visās iepirkumu komisijās un bija klāt lēmumu pieņemšanā, norāda "Rīgas satiksmē".

Pēc uzņēmuma pārstāvju paustā, par to, ka iepirkumos būtu saskatāmas iespējams prettiesiskas darbības, "Delna" līdz šim neesot informējusi "Rīgas satiksmi". Turklāt neviens iepirkums netika izsludināts bez Iepirkumu uzraudzības biroja saskaņojuma, piebilst uzņēmumā.

""Delnai" kā Latvijas vadošai nevalstiskajai organizācijai atklātības un pretkorupcijas jomā un kā projekta uzraugam, rodoties bažām par nelikumīgu rīcību, bija pienākums brīdināt kompetentās institūcijas par iespējamām prettiesiskām darbībām projekta īstenošanā, pamatojoties uz līgumā par projekta īstenošanas uzraudzību dotajām tiesībām, nevis vērst uz to uzmanību tikai nepilnu gadu vēlāk pēc sarunu procedūras izsludināšanas, to paziņojot publiski," paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem norāda "Rīgas satiksmes" pārstāvji.

Tāpat "Rīgas satiksmē" atzīmē, ka zemās grīdas tramvaja iepirkumā "Delna" kā ekspertus iepirkumu specifikācijas vērtēšanā piesaistīja uzņēmumus, kuru pamatdarbība ir saistīta ar apkures, ventilācijas un kondicionēšanas projektēšanu (SIA "4 bee"), kā arī būvju un būvprojektu ekspertīzes veikšanu un energoefektivitātes risinājumu izstrādi (SIA "CMB"). "Turklāt interesanti, ka pēc publiski pieejamās informācijas abos uzņēmumos ir viens un tas pats valdes priekšsēdētājs," teikts uzņēmuma paziņojumā.

"Rīgas satiksme" arī uzskata, ka "Delnas" publiski sniegtā informācija par to, ka Eiropas Komisijas (EK) līmenī, iespējams, netiek veikts detalizēts izvērtējums lielajiem projektiem, ir maldinošs, ņemot vērā, ka visas projekta dokumentācijas izstrādē piedalījās eksperti, bet pirms projekta pieteikuma iesniegšanas to izvērtēja un pozitīvu atzinumu sniedza EK tehniskās palīdzības neatkarīgie eksperti, kā to rekomendē ES fondu ieviešanas regula.

Kā ziņots, "Delna" otrdien paziņoja, ka ir saskatījusi problēmas zemās grīdas tramvaju iepirkuma procesā Rīgā.

Kā aģentūru LETA informēja organizācijā, zemās grīdas tramvaju iepirkums bija otrais projektā "Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība", kas plašāk zināms kā Skanstes tramvaja projekts, sāktais iepirkums, kuru "Delna" uzraudzīja ar EK finansiālu atbalstu. Iepirkumā, kuru "Rīgas satiksme" izsludināja 2018.gada aprīlī, bet pārtrauca 2019.gada janvārī, bija paredzēts iegādāties 12 energoefektīvus zemās grīdas tramvajus.

Iepirkumā bija pieteikušies tikai divi pretendenti, tostarp "Škoda Transportation", kura iespējamo iesaisti liela apjoma kukuļdošanā šobrīd izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).

Uzraugot projektu, "Delna" secinājusi, ka lielbudžeta projektu tehniski ekonomiskajā pamatojumā būtu jāpamato tajā ietverto tehnisko parametru nepieciešamība. Iespējams, ja EK līmenī tiktu veikts detalizētāks izvērtējums lielbudžeta projektiem, kuru apmērs tuvojas 100 miljoniem eiro, tas samazinātu korupcijas riskus, norādīja organizācijā.

Iepirkuma gaitā "Delna" esot vērsusi uzmanību uz vairākām konkrētām pretendentiem izvirzītām prasībām, kas "Delnas" ieskatā bija nepamatoti ierobežojošas un pārāk specifikas. Iepirkumu komisija neesot sniegusi zinātniski argumentētu pamatojumu visu tehnisko specifikāciju nepieciešamībai. Pēc diskusijām iepirkumu komisijā "Delnai" nav radusies pārliecība par tehniskā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju pamatotību un punktu skaita piešķiršanas samērību.

"Delnas" galvenais uzdevums esot panākt iespējami lielu atklātību par iepirkumiem un projekta ieviešanu kopumā. "Delna" neizmeklē korupcijas shēmas, bet ar rekomendāciju palīdzību un proaktīvu rīcību cenšas veicināt godīgu konkurenci, uzsvērts organizācijas paziņojumā.

Ja iepirkums nebūtu pārtraukts, "Delna" publicētu savu apskatu par iepirkuma gaitu un norādītu uz riskiem, kas rodas atstājot sašaurinošu prasību iekļaušanu iepirkumos, uzsvēra biedrībā.