Aizliegums atrasties uz Rīgas administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus neattiecas uz Gaiļezeru, ne tālāk kā 100 m no krasta līnijas, Juglas upes posmu no Brīvības gatves līdz Vidzemes alejai 1 (papildus Juglas upes posmā no Brīvības gatves līdz Vidzemes alejai 1 aizliegts atrasties tuvāk par 500 m no dzelzceļa tilta), Ķīšezera posmiem no Pāvu ielas 16 līdz Roberta Feldmaņa ielai 8A – ne tālāk kā 100 m no krasta līnijas, no Jaunciema gatves 147F līdz Jaunciema gatvei 135B (Jaunciema osta) – ne tālāk kā 100 m no krasta līnijas un no Ezermalas ielas 4V līdz Mailīšu ielai 47 (līcis) un Vecdaugavas posmiem no Vabu ielas 15B līdz Stāvvadu ielai 10 A un no Mangaļu prospekta 62A līdz Vēdzeļu ielai 4.

Rīgas dome atgādina, ka simtprocentīgi drošs ledus nemēdz būt, tādēļ iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem jebkurā gadījumā.

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt pa tālruni 67026868 vai 67026899.