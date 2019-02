Iepriekš pēc deputāta Alda Gobzema izslēgšanas no "KPV LV" frakcijas Saeima arī lēma par viņa atsaukšanu no NDK. Līdz ar to partijas frakcijai bija jāvirza cits kandidāts darbam komisijā.

Tāpat Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā šodien tika ievēlēts deputāts Aldis Blumbergs (KPV LV).

"KPV LV" pārstāvja vieta Ētikas komisijā kļuva vakanta, kad no tās tika atsaukta deputāte, labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) pēc tam, kad komisija bija norādījusi uz to, ka parlamentāriete nav apmeklējuši vairākas sēdes.

Tāpat šodien deputāts Ēriks Pucens (KPV LV) tika atsaukts no Ilgtspējīgas attīstības komisijas un pēc tam tika ievēlēts Eiropas lietu komisijā.

Savukārt deputāts Ivars Zariņš (S) tika atsaukts no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas, bet ievēlēts - Ilgtspējīgas attīstības komisijā. Viņš "samainījās" komisijām ar Jāni Krišānu (S), kurš turpmāk darbosies Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.

Kā ziņots, Saeimas vairākums šodien balsoja pret iespēju no partijas "Saskaņa" saraksta ievēlētajai deputātei Jūlijai Stepaņenko samainīt parlamenta komisijas, kurās viņa strādā.

Stepaņenko kopš Saeimas sasaukuma sākuma ir pie frakcijām nepiederošā deputāte, un viņa vēlējusies turpmāk strādāt Pieprasījumu komisijā, nevis Eiropas lietu komisijā. Viņas aicinājums tika noraidīts.