Iepriekš pēc deputāta Alda Gobzema izslēgšanas no "KPV LV" frakcijas Saeima arī lēma par viņa atsaukšanu no NDK. Līdz ar to partijas frakcijai jāvirza cits kandidāts darbam komisijā.

Uz Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju tiks virzīta deputāta Alda Blumberga (KPV LV) kandidatūra.

"KPV LV" pārstāvja vieta Ētikas komisijā kļuva vakanta, kad no tās tika atsaukta deputāte, labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) pēc tam, kad komisija bija norādījusi uz to, ka parlamentāriete nav apmeklējuši vairākas sēdes.