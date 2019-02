Šonakt miris Andrejs Žagars

Andrejs Žagars dzimis izsūtīto ģimenē 1958. gada 16. oktobrī, Černogorskā, Krievijā. No 1996. gada līdz pat 2013. gadam bijis Latvijas Nacionālās operas direktors. 2017. gada jūnijā ticis ievēlēts par Rīgas domes deputātu no partijas “Latvijas attīstībai”.

2002. gadā ar Riharda Vāgnera operu „Klīstošais holandietis” Andrejs Žagars debitēja operteātra režijā “Dalhallas” operas festivālā. 2003. gadā ar šo pašu operu Žagars debitēja arī Latvijas Nacionālajā operā.

Savas karjeras laikā Andrejs Žagars izpelnījās starptautisku atzinību un virkni apbalvojumu:

Francijas valdības ordeni “Médaille du Commandeur de la Légion d`honneur” (2001. gads), Triju Zvaigžņu ordeni (2002. gads), Nīderlandes karaļnama ordeni “Officer of the Order of Orange-Nassau” (2006. gads), Spīdolas balva par Latvijas kultūras spēka parādīšanu pasaulē un pasaules vērtību atklāšanu Latvijai, ieviešot inovatīvus risinājumus uzņēmējdarbībā un 12 gadus vadot un attīstot Latvijas Nacionālo operu par starptautiski konkurētspējīgu zīmolu (2008. gads) un daudzus citus.

Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva

Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Andreja Žagara tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem.

Saistītās ziņas Žagars, Pasternaka un Suhanovs nominēti prestižajai Krievijas teātra prēmijai “Zelta maska” "Aktieri no tetrapakām dzēra baltvīnu. Izlikās, ka ābolu sula" - Andrejs Žagars atklāj aizkulises Žagars: "Pilna klasiskā baleta trupa uz diviem miljoniem iedzīvotāju ir Latvijas baleta fenomens"