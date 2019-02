No lietuviešu valodas grāmatu tulkojusi Dace Meiere. Grāmata izdota ar Eiropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” atbalstu. Pasākums tapis sadarbībā ar Jāņa Rozes apgādu. Turpinot iepazīstināt Latvijas jaunos lasītājus ar lieliskām bērnu grāmatām, kas tapušas citās valstīs, šoreiz piedāvājam novērtēt izdevumu, kas no visa Baltijā pēdējos gados iznākušā bērnu grāmatu klāsta ir guvis visspožākos starptautiskos panākumus.

Divas jaunas lietuvietes – rakstniece un dzejniece Evelina Dacjūte un māksliniece Aušra Kjudulaite – 2017. gadā izdeva grāmatu “Laime ir lapsa”, kura, šķiet, ir dzimusi zem laimīgas zvaigznes: milzīgi panākumi un lasītāju mīlestība Lietuvā, atzinība Boloņas starptautiskā bērnu grāmatu gadatirgus ilustratoru izstādē, diplomi vairākās citās ilustrāciju izstādēs, prestižās izdevniecības Thames & Hudson lēmums iekļaut to savā bērnu grāmatu piedāvājumā. Un – vai nav laime! –

Amerikas Bibliotekāru asociācijas žūrija grāmatas angļu izdevumam tikko pielēmusi Mildredas Bačhelderes balvu, ko piešķir labākajai no citas valodas tulkotajai bērnu grāmatai. Balvas pastāvēšanas piecdesmit gadu vēsturē šī ir pirmā reize, kad to saņēmusi kāda grāmata no Baltijas valstīm.

Grāmata stāsta par ģimeni, laimi un draudzību. Stāsta galvenais varonis Pāvils ar vecākiem dzīvo parastā pilsētā, taču viņu māja ir neparasta – tā atrodas kokā. Kādu dienu viņš atceļā no beķerejas sadraudzējas ar gudru, šķelmīgu lapsu. Jaunā draudzene paver viņa domu apvāršņus, liek prātot, kas īsti ir laime un ko nozīmē draudzība. Asprātīgais stāsts, ko brīnišķīgi papildina košās, dinamiskās ilustrācijas, mudinās katru lasītāju padomāt, kas ir laime.

Mīļi gaidīsim ģimenes ar bērniem!