Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju no Berģiem līdz Tūjai, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Smiltenes pagrieziena līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Strenčiem, pa Rīgas apvedceļu, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Lielvārdei, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Ķekavai un no Iecavas līdz Grenctālei, pa Jelgavas šoseju no Jelgavas līdz Meitenei, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Kalnciemam un no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Priedainei un no Usmas līdz Ventspilij, pa Rēzeknes šoseju no Ludzas līdz Terehovai, pa ceļu Rēzekne - Špoģi, pa Talsi - Kuldīgas šoseju, pa Gulbenes - Rēzeknes šoseju un pa Madonas - Gulbenes šoseju.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Bauskas, Balvu, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Limbažu, Madonas, Ogres, Talsu, Tukuma, Valmieras un Ventspils apkārtnēs.

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 127 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC uzsver, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci, jo uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt, tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu.