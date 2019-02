14.februārī spēkā stājies Administratīvās apgabaltiesas spriedums par KNAB 2016.gada 19.jūlija rīkojuma atzīšanu par prettiesisku, proti, uzliekot pienākumu Latvijai atlīdzināt Šikorei personisko kaitējumu 500 eiro un morālo kaitējumu 500 eiro. Tāpat uzlikts pienākums KNAB viņai publiski atvainoties.

"Izpildot tiesas spriedumu birojs atvainojas Šikorei," teikts paziņojumā KNAB mājaslapā.

Bijusī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Izmeklēšanas nodaļas vadītāja Lienīte Šikore. (Foto: LETA)

Augstākā tiesa (AT) pagājušā nedēļā noraidīja KNAB kasācijas sūdzību lietā, kurā Šikore tiesājas pret biroju, lūdzot atzīt viņas atbrīvošanu no amata par prettiesisku, kā arī piedzīt no biroja kompensāciju.

2017.gada janvārī Administratīvā apgabaltiesa Šikores atbrīvošanu no amata atzina par prettiesisku un uzdeva Latvijas valstij Šikorei izmaksāt 1000 eiro kompensāciju. KNAB par spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību.

KNAB ar 2016.gada 19.jūlija lēmumu izbeidza dienesta attiecības ar Šikori, kura Izmeklēšanas nodaļu vadīja kopš 2008.gada.

Lēmumā norādīts, ka ar 2016.gada 1.jūnija lēmumu biroja strukturālo izmaiņu rezultātā likvidēta Izmeklēšanas nodaļas vadītāja vieta, kuru ieņēma pieteicēja. KNAB uzskatīja, ka Šikore neatbilst jaunizveidotā Izmeklēšanas nodaļas vadītāja amata prasībai par nevainojamu reputāciju, turklāt informācija par Šikori un viņas vīru, tostarp saistībā ar divām politiskajām partijām, negatīvi ietekmē pieteicējas kā Izmeklēšanas nodaļas vadītājas reputāciju.

Tiesas spriedumā bija norādīts, ka, ņemot vērā faktu, ka informācija par Šikores atlaišanu izskanēja publiskajā telpā, ir pamats atzīt, ka plašsaziņas līdzekļos nonākusī informācija ir radījusi Šikores goda un cieņas aizskārumu. Tādēļ apgabaltiesa ar savu spriedumu piesprieda Latvijas valstij atmaksāt Šikorei morālā kaitējuma atlīdzību 500 eiro apmērā un personīgā kaitējuma atlīdzību - arī 500 eiro apmērā.

Pirmās instances tiesa 2017.gada 4.augustā atzina Šikores atbrīvošanu no amata par prettiesisku un uzdeva KNAB atvainoties Šikorei par morālo kaitējumu, taču nepiesprieda kompensācijas izmaksu.

Jau ziņots, ka pret KNAB tiesā par atbrīvošanu no amata vērsās arī bijusī biroja darbiniece Juta Strīķe, kā arī bijušais biroja Operatīvo izstrāžu nodaļas priekšnieks Juris Jurašs, kuri abi tagad ir Saeimas deputāti.

Juris Jurašs un Juta Strīķe. (Foto: LETA)

KNAB tika veikta reorganizācija un ar tā laika KNAB priekšnieka Jaroslava Streļčenoka rīkojumu tika izveidota vērtēšanas komisija, kas konstatēja, ka četru darbinieku profesionālā kvalifikācija un pieredze neatbilst nevienam no reorganizācijas rezultātā izveidotajiem amatiem izvirzītajām obligātajām profesionālās kvalifikācijas un pieredzes prasībām.

KNAB 16 darbiniekiem, kuru amata vietas reorganizācijā tikušas likvidētas, tika piedāvāts turpināt dienesta tiesiskās attiecības kādā no KNAB strukturālo izmaiņu rezultātā izveidotajiem amatiem. Vērtēšanas komisija konstatēja, ka darbinieki atbilst jaunizveidotajiem amatiem noteiktajām obligātajām profesionālās kvalifikācijas un pieredzes prasībām, turklāt nevienam no minētajiem darbiniekiem netiek piedāvāts zemāks atalgojums.

Starp iepriekšminētajiem četriem darbiniekiem, ar kuriem dienesta tiesiskās attiecības tika izbeigtas, bija Operatīvo izstrāžu nodaļas priekšnieks Jurašs, viņa vietnieks Mārtiņš Lode un Izmeklēšanas nodaļas vadītāja Šikore.

2017.gada martā Administratīvā rajona tiesa apmierināja Juraša pieteikumu atzīt par spēkā neesošu rīkojumu atbrīvot viņu no amata KNAB.