Precizēts saraksts ar Rīgas ūdenstilpēm, uz kuru ledus atļauts atrasties

Aizliegums neattiecas uz Bābelīti, Velnezeru, Dambjapurva ezeru, Gaiļezeru, Ķengaraga dīķi (papildus Ķengaraga dīķī aizliegts atrasties 60 m attālumā no ietekas Daugavā), ūdenstilpēm Viesturdārzā, Vladimira Kudojara parkā un Uzvaras parkā, Mazjumpravas muižas dīķi, Bolderājas karjeru un Māras dīķi (papildus Māras dīķī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 150 m attālumā no Mārupītes ietekas un 150 m attālumā no Friča Brīvzemnieka ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojuma).

Tāpat aizliegums neattiecas arī uz Juglas upes posmu no Brīvības gatves līdz Vidzemes alejai 1 (papildus Juglas upes posmā no Brīvības gatves līdz Vidzemes alejai 1 aizliegts atrasties tuvāk par 200 m no dzelzceļa tilta), Juglas ezeru (papildus Juglas ezerā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus tuvāk par 700 m no Juglas upes iztekas un tuvāk par 400 m no Juglas upes ietekas), Ķīšezeru (papildus Ķīšezerā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus tālāk par 400 m no krasta līnijas, kā arī 900 m attālumā no Juglas upes ietekas, 300 m attālumā no Langas upes iztekas, 150 m attālumā no iztekas pie Ezermalas ielas 10A, kā arī 900 m attālumā no Mīlgrāvja tilta), Ziemeļupi pie SIA “Rīgas ūdens” bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” (papildus Ziemeļupē aizliegt atrasties 60 m attālumā no ietekas Buļļupē) un Buļļupes posmiem – no līča pie SIA “Rīgas ūdens” bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” līdz Dzintara ielai 30 (ne tālāk par 30 m no krasta līnijas), no Vakarbuļļu ielas 2 līdz Vakarbuļļu ielai 16, (ne tālāk par 30 m no krasta līnijas), no Kleistu ielas un Lielās ielas krustojuma līdz Lielajai ielai 73 (ne tālāk par 30 m no krasta līnijas), Buļļupes līcī pie Birzes ielas 27A (ne tālāk par 30 m no krasta līnijas), kā arī 200 m attālumā no Velkoņu ielas un Lielās ielas krustojuma.

Aizliegums neattiecas arī uz Bieķengrāvja posmu no Antenas ielas 3 līdz Mazajai Bauskas ielai 35, Sarkandaugavas posmu no Kundziņsalas 10.līnijas 1A līdz Kundziņsalas 1.līnijai 10A (ne tālāk kā 50 m no krasta līnijas) un Sarkandaugavas posmu no Uriekstes ielas 14 līdz Uriekstes ielai 8A (ne tālāk kā 100 m no krasta līnijas), Kojusalas grāvi (papildus Kojusalas grāvī aizliegt atrasties 200 m attālumā no Daugavas ietekas), Vecdaugavas posmu no Mangaļu prospekta 47 līdz Audupes ielai 1 un Vecdaugavas posmu no Mangaļu prospekta 62A līdz Vēdzeļu ielai 4, Āgenskalna līča posmu no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 15 un posmu starp AB dambi un Kuģu ielu (papildus Āgenskalna līcī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 50 m attālumā no Mārupītes ietekas un 70 m attālumā no Zunda kanāla iztekas), Zunda kanāla posmu no Roņsalas ielas 1 līdz Enkura ielai 6A un Daugavas posmiem ne tālāk par 200 m no Beķergrāvja ielas un Krēmeru ielas krustojuma, no Ķengaraga ielas 10 līdz Kvadrāta ielai 25 – ne tālāk kā 50 m no krasta (papildus Daugavas posmā no Ķengaraga ielas 10 līdz Kvadrāta ielai aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 100 m attālumā no tiltiem, ceļu pārvadiem, iztekām un ietekām).

Rīgas pašvaldība atgādina, ka simtprocentīgi drošs ledus nemēdz būt, tādēļ iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem jebkurā gadījumā.