Zināms, ka par tiesībām piegādāt 32 jaunus elektrovilcienus joprojām sacenšas četri pazīstami vilcienu ražotāji – “Patentes Talgo S.L”, “Stadler Polska Sp. z.o.o.”, “Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.” un “Škoda Vagonka a.s”. (Foto: Zane Bitere/LETA)

“Škoda Vagonka” cīnās par "taisnību", kamēr tās māteskompānija ierauta korupcijas skandālā

Akciju sabiedrība (AS) “Pasažieru vilciens” elektrovilcienu iepirkumā viena no sūdzības iesniedzējām ir AS “Škoda Vagonka”, kas ir AS “Škoda Transportation” grupas uzņēmums. Tikmēr pats “Škoda Transportation” ir iesaistīts tā saucamajā “Rīgas satiksmes” korupcijas skandālā, ko šobrīd izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).