Jauns.lv jau rakstīja, ka Kuldīgas dzīvnieku aizstāvji uzskatīja, ka „pilsēta ar dvēseli” – Kuldīga pazaudējusi dvēseli, pilsētā izķerot klaiņojošus kaķus un suņus, viņus nogādājot nonāvēšanai Saldus dzīvnieku patversmē. Pirmdien, 11. februārī, Kuldīgas novada pašvaldībā notika sanāksme par turpmāko rīcību ar klaiņojošajiem dzīvniekiem, kurā piedalījās veterinārārsti, pašvaldības speciālisti, pašvaldības policijas pārstāvji, nevalstisko organizāciju aktīvisti un citas ieinteresētās personas. Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Dzīvnieku SOS" vietvarai iesniedza 602 cilvēku parakstītu vēstuli, kurā viņi pauda neapmierinātību ar pašvaldības lēmumu Kuldīgas novadā noķertos bezsaimnieka dzīvniekus nogādāt Saldus patversmē. Tika arī iesniegts biedrības piedāvājums sadarboties, organizējot „noķer–sterilizē–atlaid” programmu.

Biedrības „Dzīvnieku SOS” pārstāve Gita Grantiņa Jauns.lv pastāstīja ar ko beidzās šī sanāksme:

„Tika atkal pacelts jautājums, vai Kuldīgā ir vajadzīga sava dzīvnieku patversme. Pašvaldības vadītāja Inga Bērziņa apsolīja, ka pilsētā būs sava dzīvnieku patversme, un viņa pie tā stingri pieturēsies. Bet tas nav tik vienkārši – to veidos tuvākajā laikā.

Attīstīs arī ielas kaķu ķeršanu un sterilizāciju. Pašreiz neviens kaķis vairs netiks vests uz Saldus patversmi, viņi tiks sterilizēti un laisti atpakaļ. Pašvaldība saprata, ka tas patiešām ir izdevīgāk, nez no kurienes bija tāda doma, ka vest uz Saldus patversmi ir izdevīgāk, bet tā nav. Tiks slēgts līgums ar kādu no vietējām veterinārajām klīnikām par sterilizāciju.

Nav jau tā, ka kaķi, kurus aizveda uz Saldu, tika eitanizēti. Divus esam atlaiduši atpakaļ Smilšu ielā, citiem atradām adoptētājus un vairākiem pašlaik tiek meklētas mājas.

Nevar nonākt līdz tam, ka visus noķertos kaķus ved uz Saldus patversmi, ar kuru pat nav līguma par sterilizāciju. Kaķenes sterilizācija vidēji izmaksā 25-30 eiro, runcim - no 15 līdz 20 eiro. Īstenībā šo sterilizāciju var sākt jau tagad. Ļoti daudz un pozitīvu esam panākuši!”

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa pateicās visiem par iesaistīšanos diskusijā par šo aktuālo jautājumu un iepazīstināja ar priekšlikumiem situācijas uzlabošanai. Kļuva skaidrs, ka dzīvnieku patversmei būtu jāatrodas Kuldīgā, Jauns.lv informēja domes Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska. Par to, vai tās darbību pārraudzītu kāda biedrība, komersants vai pašvaldība, vēl tiks spriests. Aktuāls ir arī jautājums par vietējo veterinārārstu noslodzi un iespējām veikt kaķu sterilizāciju/kastrāciju. Tāpēc tuvākajā laikā domes vadība aicinās uz vēl vienu sarunu novadā praktizējos veterinārārstus, lai pārrunātu šīs programmas sekmīgu īstenošanu.

Kuldīgas Rātsnama zālē Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sapulcējušamies pilsētniekiem klāsta par nodomiem pilsētā atjaunot dzīvnieku patversmi. (Foto: Ričards Sotaks/Kuldīgas novada dome)

Sanākušajiem bija dažādi viedokļi par tā saucamajām kaķu kolonijām – bezsaimnieka kaķiem, kurus kāds baro. Kāds iedzīvotājs sūdzējās, ka kaķi, kas dzīvo namu pagrabos, tos piegāna tā, ka pagrabā smakas dēļ nav patīkami ieiet. Cita iedzīvotāja iebilda, norādot – ja pagraba kaķus sterilizēs, tie pagrabus nepiegānīs, turklāt tie palīdzot ierobežot peļu un žurku savairošanos, pretējā gadījumā grauzēji iznīcinot pagrabā uzglabātos augļu un dārzeņu krājumus.

Veterinārārsts Olārs Obodņikovs uzsvēra, ka kaķiem un suņiem ir jābūt identificējamiem un katram dzīvniekam ir jābūt saimniekam. Viņš vērsa uzmanību uz to, ka daudzi apzināti ignorē likumdošanā noteiktos dzīvnieku saimnieku pienākumus, norādot, ka citās Eiropas valstīs būtu neiedomājami, ja saimnieki ignorētu prasību dzīvnieku čipēt vai sterilizēt. Viņš pauda uzskatu, ka dzīvnieku saimniekiem par likumdošanas prasību ignorēšanu būtu jāmaksā sods.

Lai detalizēti noteiktu kārtību, kā rīkoties ar klaiņojošajiem dzīvniekiem, kā arī ieviestu “noķer – sterilizē – atlaid” programmu, pašvaldības speciālisti tuvākajā laikā sagatavos jaunus saistošos noteikumus un iesniegs tos apstiprināšanai Kuldīgas novada domes sēdē.