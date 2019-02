Eksprestestus februārī var veikt tirgus teritorijā, Pūpolu ielas tirdzniecības stendos 145/146. Testi pieejami bez iepriekšēja pieraksta, saskaņā ar grafiku:

08.02. piektdiena, plkst. 9.30 – 14.30

09.02. sestdiena, plkst. 9.00 – 15.00

11.02. pirmdiena, plkst. 9.00 – 14.00

13.02. trešdiena, plkst. 9.30 – 13.00

14.02. ceturtdiena, plkst. 12.00 – 17.00

18.02. pirmdiena, plkst. 8.00 – 13.00

20.02. trešdiena, plkst. 14.00 – 18.00

24.02. svētdiena, plkst.9.30 – 13.00

25.02. pirmdiena, plkst. 8.00 – 13.00

28.02. ceturtdiena, plkst. 14.00 – 18.00

Visi bezmaksas ekeprestesti ir pieejami ikvienam interesentam bez iepriekšējas pieteikšanās vai pieraksta, saskaņā ar ekspreskonsultāciju grafiku, kas regulāri tiks publicēts mājaslapās www.veseligsridzinieks.lv un www.piramida.lv.

Veikto eksprestestu rezultātus varēs saņemt uzreiz pēc testu veikšanas un klīnikas “Piramīda” sertificētie speciālisti sniegs īsu konsultāciju, skaidrojot iegūtā eksprestesta rezultātus, kā arī ieteiks nepieciešamās aktivitātes, lai mazinātu saslimstības riskus.

Pagājušajā gadā klīnikas “Piramīda” speciālisti veica 7400 bezmaksas holesterīna un glikozes eksprestestus, no kuriem 35% testu uzrādīja paaugstinātu glikozes līmeni, savukārt holesterīna līmenis bija paaugstināts 60% veiktajos bezmaksas holesterīna testa rezultātos.

Cukura diabēts ir hroniska slimība, kuras pamatpazīme ir paaugstināts cukura (glikozes) daudzums asinīs. Būtiskākais risks no paaugstināta glikozes līmeņa asinīs ir cukura diabēta diagnosticēšana. Savukārt paaugstināts holesterīna līmenis asinīs ir viens no sirds-asinsvadu saslimšanas riska faktoriem. Veselības problēmas rodas situācijās, kad pašregulācijas process organismā ir traucēts, tas ir pārslogots. Ar laiku organismā notiek izmaiņas un holesterīns tiek izstrādāts pārāk daudz vai arī tā noārdīšanās ir samazināta. Lai izvairītos no paaugstināta holesterīna līmeņa asinīs ir jāievēro divi galvenie veselīga dzīves veida pamatprincipi – jābūt fiziski aktīviem un jālieto veselīgs uzturs.

Ja asins analīzēs tiek uzrādīta neatbilstība normai glikozes vai holesterīna līmenim asinīs, obligāti ir jāpiesakās konsultācijai pie ģimenes ārsta, kas sagatavos nepieciešamos norīkojumus pie speciālistiem un izstrādās piemērotu ārstēšanās programmu. Pašārstēšanās var nodarīt vēl lielāku kaitējumu organismam.

Sīkāka informācija par vietām, kur tiek veikti bezmaksas holesterīna un glikozes eksprestesti var uzzināt klīnikas Piramīda mājaslapā www.piramida.lv vai www.veseligsridzinieks.lv.

Bezmaksas holesterīna un glikozes eksprestesti un konsultācijas tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!" gaitā. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem iedzīvotājiem, īpaši, teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām, Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā, īstenojot vietējā mēroga, visaptverošus, sabiedrību piesaistošus un aktīvus fiziskās, garīgās un sociālās veselības veicināšanas pasākumos. Plašāka informācija par šo un citām projekta aktivitātēm pieejama mājaslapā www.veseligsridzinieks.lv.