Iedzīvotāji no dažādiem Rīgas mikrorajoniem sociālajos tīklos ziņo par kāpņu telpās izlīmētiem plakātiem, kuru vēstījums ir nepārprotams. “Rīdziniekiem grib nozagt izvēles tiesības un viņu balsi! To dara “vecās” partijas, kas jau sen valsts mērogā kļuvušas par skandālu un krīžu simbolu. Rīdzinieki, ir pienākusi tā diena, kad mums ir jāaizstāv savas tiesības pašiem izvēlēties savu likteni. Nedrīkst atdot savas tiesības nacionālistu kongresiem!” - pausts vienā no plakātu aicinājumiem.

Turpat blakus izlīmēts vēl viens plakāts, kurā attēlots Nils Ušakovs cietumnieka apģērbā ar uz kakla uzkarinātu vēstījumu “Tāpēc, ka krievs!”. Trešajā plakātā, kurā vēstījums pausts tikai krievu valodā, teikts: "Atņēmuši tiesības runāt, tagad atņems arī pilsētu! Palīdzēsim Nilam, atstāsim pilsētai izvēles tiesības!". Piedevām, plakātā izsludināts, ka uz 9. februāra mītiņu Rātslaukumā vedīšot bezmaksas autobuss no Bolderājas "Maximas".

Rīdzinieki dalījušies ar trīs veida plakātiem, visos ziņojums pausts arī krievu valodā. Plakāti pagaidām novēroti dažādos Rīgas mikrorajonos – Pļavniekos, Čiekurkalnā, Purvciemā. Bolderājā.

Foto: Twitter

TV3 žurnālists Jānis Zvērs "Facebook" izvietojis video, kurā redzami Bolderājā izvietotie Nila atbalsta plakāti.

Jauns.lv jau ziņoja, ka sestdien, 9.februārī, partija "Saskaņa" Rīgas Rātslaukumā rīkos mītiņu, lai paustu atbalstu Rīgas mēram un partijas līderim Nilam Ušakovam.

Rīgas domē noskaidrots, ka partija mītiņu pie domes plāno rīkot laika posmā no plkst.12 līdz 15. Partija iecerējusi, ka tajā piedalīsies aptuveni 1000 iedzīvotāju. Sapulces oficiālais mērķis pieteikts - dot iespēju iedzīvotājiem izteikt savu viedokli par pēdējā laikā valstī un Rīgā notiekošo.

Tomēr, kā liecina Rīgas domes deputāta Vitālija Dubova (S) ieraksts sociālajā vietnē "Facebook", mītiņš paredzēts Rīgas mēra atbalstam. "Apmelot Nilu ir vieglāk nekā uzvarēt vēlēšanās. Robeža ir pārkāpta, mēs iziesim ielās!" pausts deputāta ierakstā, kurā solīts, ka pasākumā atbalstu Ušakovam paudīs arī "Maskačkas sportisti".

Kā ziņots, aizvadītajā nedēļā Rīgas domi atkārtoti "sašūpoja" korupcijas skandāls pašvaldības uzņēmumā "Rīgas satiksme". Veicot procesuālās darbības, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veica kratīšanu Rīgas mēra kabinetā un dzīvesvietā.

Ušakovs pēc kratīšanām no amata atkāpties negrasās, jo viņam nekāds statuss šajā procesā piemērots neesot un viņš neesot veicis nekādas nelikumīgas darbības. "Saskaņa" paudusi viedokli, ka notikušās kratīšanas esot politiska izrēķināšanās. Tikmēr opozīcija jau iesniegusi pieprasījumu par domes ārkārtas sēdes sasaukšanu, lai atkārtoti rosinātu Ušakova nomaiņu Rīgas mēra amatā.