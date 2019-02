Ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā paredzēts noteikt stingrāku regulējumu apsardzes pakalpojumu iepirkumu veikšanai, lai ierobežotu nepamatotu valsts finansējuma saņemšanu un mazinātu ēnu ekonomikas izplatību šajā pakalpojumu nozarē.

Kā likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori Finanšu ministrijā, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta datiem (VID), apsardzes nozarē ir augsti ēnu ekonomikas rādītāji, tostarp liels "aplokšņu" algu risks. Tāpat VID ir konstatējis, ka publiskajos iepirkumos par apsardzes pakalpojumu sniegšanu nereti uzvar tieši augsta riska nodokļu maksātāji.

Likumprojekts paredz noteikt, ka pasūtītājam, veicot apsardzes pakalpojumu iepirkumu, būs pienākums pārbaudīt, vai uz piegādātājiem neattiecas likumā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi, un izslēgt tos pretendentus, uz kuriem tie attiecas. Pašlaik spēkā esošais regulējums šādu pienākumu neparedz. Tādējādi publiskajos iepirkumos par apsardzes pakalpojumiem netiek ierobežota valsts finansējuma saņemšana un sadarbība ar personām, kurām ir neizpildītas saistības pret valsti vai pastāv citi iemesli to izslēgšanai no iepirkuma, likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori.

Ar likuma grozījumiem plānots noteikt, ka gadījumā, ja pasūtītājs sastāv no atsevišķām struktūrvienībām, kurām nav noteikta patstāvīga atbildība par iepirkumu veikšanu, paredzamo līgumcenu noteiks kā visu struktūrvienību plānoto kopējo samaksu par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildi. Patstāvīga atbildība par iepirkuma veikšanu paredzēta, ja pasūtītāja struktūrvienība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci neatkarīgi veic iepirkumu un slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un to finansē no tās rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem konkrētā iepirkuma veikšanai.

Šādas izmaiņas likumā rosinātas, lai novērstu gadījumus, kad pasūtītājs nodod iepirkuma faktisko veikšanu tā struktūrvienībām, kurām nav patstāvīgas atbildības par to.

Ar likumprojektu plānots precizēt arī iepirkuma dokumentācijas uzglabāšanas prasības.

Tāpat ar likuma grozījumiem paredzēts noteikt iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumu Akadēmiskās informācijas centra vai Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautas kvalitātes nodrošināšanas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem studiju virziena novērtēšanas procesā. Paredzēts, ka šiem pakalpojumiem nepiemēros likumā noteiktās iepirkuma procedūras.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl galīgajā lasījumā jāpieņem Saeimai.