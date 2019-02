Pirmdien trīs ugunsgrēki reģistrēti novados, pieci Rīgā, bet četri citās pilsētās.

Traģiskākais ugunsgrēks izcēlies ap plkst.16 Dagdas novadā, aizdegoties vienstāva dzīvojamai mājai. Ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā, ēka jau degusi ar atklātu liesmu 120 kvadrātmetru platībā. VUGD darbinieki no liesmām nosargājuši blakus mājas, tomēr ugunsgrēkā gājis bojā viens cilvēks. Ugunsgrēku pilnībā likvidēt izdevies vien ap plkst.22.

Savukārt plkst.20.18 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumi Ventspilī, kur no daudzstāvu dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ēkā izveidojies spēcīgs sadūmojums un ar atklātu liesmu deg viens no dzīvokļiem, kā arī vairākos balkonos atrodas cilvēki, kuri sauc pēc palīdzības.

Ugunsdzēsēji nekavējoties sāka cilvēku glābšanas un ugunsgrēka dzēšanas darbus. No sadūmotās ēkas tika izglābti desmit cilvēki - četru glābšanai tika izmantotas autokāpnes, vēl četru glābšanai VUGD darbinieki izmantoja glābšanas maskas, bet divi tika nocelti ar izbīdāmajām kāpnēm. Papildus VUGD izglāba arī divus suņus. Trīs no izglābtajiem cilvēkiem bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Līdztekus no ēkas tika evakuēti 46 cilvēki un viens kaķis.

Plkst.22.45 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts, un tā degšanas platība bija 30 kvadrātmetri.

Diennakts laikā VUGD darbinieki veikuši arī 19 glābšanas darbus - 13 novados, četrus Rīgā, bet divus citās pilsētās.

Kopš gada sākuma Latvijā reģistrēti 474 ugunsgrēki, tajos cietuši 47, bet gājuši bojā 19 cilvēki, liecina VUGD apkopotie dati.