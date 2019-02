ĀM skaidroja, ka NATO ārlietu ministri pieņēmuši paziņojumu par INF, kurā pauž atbalstu ASV lēmumam pārtraukt līguma saistību izpildi.

Paziņojumā ministri secina, ka Krievija kopš 2018.gada 4.decembra ASV paziņojuma nav spērusi soļus INF līguma pārkāpumu novēršanai, kā arī nav sniegusi ticamus, pārbaudāmus skaidrojumus par līgumā aizliegto raķešu izstrādi un izvietošanu.

Tādējādi Krievija turpina apdraudēt Eiroatlantisko drošību. ASV piektdienas paziņojums par izstāšanās procesa uzsākšanu ir stingrs signāls Krievijai, ka saistību neievērošanai ir nopietnas sekas, uzsvēra ministri.

Satraukumu izraisījušas Krievijas raķetes 9M729. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Attīstot un izvietojot INF līgumā aizliegtās raķetes, Krievija ir būtiski pārkāpusi INF līgumā noteiktās saistības, tāpēc ASV ir juridisks pamatojums veikt samērīgus pretpasākumus un pārtraukt savu dalību līgumā, lai aizsargātu savas un NATO sabiedroto drošības intereses.

Ministrija atbalsta ASV lēmumu, un tās vērtējumā izstāšanās process, kas aizņems nākamos sešus mēnešus, Krievijai vēl joprojām dod iespēju iznīcināt INF līgumā aizliegtās raķešu sistēmas un atgriezties pie pilnīgas līguma saistību ievērošanas.

Efektīva bruņojuma kontrole ir svarīgs Eiroatlantiskās drošības elements. ĀM ir vienisprātis ar NATO sabiedrotajiem, ka situācija, kurā ASV un citas līguma dalībvalstis vienpusēji ievēro līgumu, kamēr Krievija to pārkāpj, nav ilgtspējīga un neveicina Eiroatlantiskās telpas drošību.

Kā ziņots, ASV pērn apsūdzēja Krieviju līguma pārkāpšanā un brīdināja, ka izstāsies no līguma, ja vien Maskava neatgriezīsies pie savu saistību pildīšanas.

INFT 1987.gadā Vašingtonā parakstīja toreizējais ASV prezidents Ronalds Reigans un Padomju Savienības līderis Mihails Gorbačovs.

Saskaņā ar šo līgumu aizliegtas kodolgalviņas nestspējīgas raķetes, kuru darbības rādiuss ir no 500 līdz 5500 kilometriem.

ASV uzskata, ka Krievija ir pārkāpusi šo līgumu, izstrādājot spārnoto raķeti 9M729.

"Rīt Savienotās Valstis aptur savas saistības saskaņā ar INF līgumu un sāk izstāšanās procedūru no INF līguma, kas tiks pabeigta sešu mēnešu laikā, ja vien Krievija no savas puses neatsāks [līguma] ievērošanu, iznīcinot savas raķetes, to palaidējus un ar tām saistīto aprīkojumu, kas [līgumu] pārkāpj," teikts ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumā.