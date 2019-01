Centrālajā stacijā notiks onkoloģiskās profilakses diena “Esi gudrāks par vēzi!”

Ārpusē, pie Rīgas Dzelzceļa stacijas pulksteņa, jau no plkst. 10:00 līdz 18:00 ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli, ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu būs iespēja bez maksas veikt augstvērtīgu krūšu dziedzeru mamogrāfijas izmeklējumu MFD mobilajā mamogrāfā.

Tirdzniecības centra “Origo” 3.stāva B ēkas telpās no plkst. 14:00 līdz 18:00 darbosies četri konsultatīvie punkti, kuros gan sievietes, gan vīrieši varēs konsultēties ar vairākiem speciālistiem. Ginekoloģijas punktā būs iespēja uzzināt par krūts un dzemdes kakla skrīningu, kā arī olnīcu vēzi. Uroloģijas punktā kungi varēs iegūt informāciju par prostatas vēzi un tā profilaktiskajām pārbaudēm. Gastroenterologs atbildēs uz jautājumiem par zarnu vēža diagnostiku un skrīningu, savukārt dermataloģijas punkts būs veltīts ādas saslimšanām, to simptomiem un informācijai par to, kādu pazīmju gadījumos ir vērts konsultēties ar ārstu.

Tāpat tirdzniecības centra “Origo” 3.stāva A ēkas telpās no plkst. 15:00 līdz 18:00 norisināsies tematiskas lekcijas, kurās par onkoloģiskām saslimšanām un to diagnostiku stāstīs dr. Krista Arcimoviča, par veselīga uztura nozīmi vēža profilaksē runās uztura speciāliste Nelda Karpenska-Allaža. Geštaltterapeite Elīna Zelčāne vērsīs uzmanību uz to, kāpēc onkoloģijas profilaksē ar pozitīvu domāšanu vien nepietiek jeb aicinās piedalīties diskusijā par to, ko nozīmē patiesas rūpes par sevi un savu veselību.

Rīgas Dzelzceļa stacijas Centrālajā zālē no plkst. 14:00 līdz 18:00 apmeklētājus konsultēs Latvijas psihoterapeitu biedrība, kā arī krūts vēža pacientes un viņu līdzcilvēki varēs aprunāties ar krūts vēža pacienšu atbalsta biedrības “VITA” un labdarības fonda “Rozā vilciens” pārstāvjiem.

Pasākuma laikā no plkst. 14:00 līdz 15:00 Rīgas Dzelzceļa stacijas Centrālajā zālē norisināsies preses konference, kurā Latvijas Onkologu asociācijas, Latvijas Psihoterapeitu biedrības, Latvijas Ginekologu un Dzemdību speciālistu asociācijas, Latvijas Urologu asociācijas un Latvijas Dermatovenerologu Asociācijas pārstāvji runās par onkoloģisko situāciju un tendencēm Latvijā.

Uz speciālistu lekcijām un krūšu veselības pārbaudi mobilajā mamogrāfā ikviens laipni aicināti iepriekš pieteikties pa tālruni +371 25404241, norādot vārdu, uzvārdu un interesējošo aktivitāti.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” gaitā.