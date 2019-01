Alvis Hermanis pošas iestudēt izrādi par čekas maisu pētīšanu

Izrādes autori ir pats režisors kopā ar izrādē iesaistītiem aktieriem Kasparu Znotiņu, Andri Keišu, Vili Daudziņu, Gunu Zariņu, Jevgeņiju Isajevu un Ingu Tropu. Režisors izrādē liks uzsvaru uz to, kā iespējams manipulēt cilvēkus un vēsturi gan padomju savienības laikā, gan mūsdienās.

"Taisīt izrādi par čekas maisu lietu ir diezgan neiespējami, jo tur katra cilvēka gadījums ir pārāk atšķirīgs, un līdz ar to vispārinājumus veikt ir bezjēdzīgi. Par katru no viņiem tad būtu jātaisa atsevišķa izrāde. Mēs nekad neuzzināsim daudzu čekas maisos atrasto stāstus. Vai nu tāpēc, ka viņi ir miruši, vai tāpēc, ka daudzos gadījumos tie ir pārāk intīmi un personiski, lai ar tiem dalītos publiski. Gluži tāpat, dažādu iemeslu dēļ, mēs vairs neuzzināsim daudzu čekas ziņotāju upuru stāstus. Publicētajos sarakstos es atradu daudzus desmitus cilvēku, kurus pazinu personīgi. Un par daudzu no viņiem privāto dzīvi es zinu pietiekami, lai iztēlotos, uz kāda pamata viņi tur nokļuvuši vai tikuši šantažēti," par topošo izrādi paudis Hermanis.

Režisors pašlaik strādā arī pie izrādes Mazajai zālei ar nosaukumu "Atnāc mani vēl satikt". Lugu sarakstījis pats režisors kopā ar dramaturģēm Madaru Rutkēviču un Agnesi Rutkēviču.

"Tas ir teātra detektīvs, kura darbības vieta ir Latvijas literatūras vēsture, un sižeta pamatā ir mūsdienu Latvijā pirms dažiem gadiem noticis mistisks gadījums par vairākām savstarpēji neatkarīgām pašnāvniecēm, pie kurām tiek atrasts viens un tas pats nezināma autora dzejolis," teikts izrādes aprakstā. Izrāde veltīta 20.gadsimta latviešu dzejniecēm Austrai Skujiņai, Mirdzai Ķempei, Ārijai Elksnei, Velgai Krilei, Vizmai Belševicai, Kornēlijai Apškrūmai u.c.