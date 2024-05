Britu karalim Čārlzam III kļuvis sliktāk, viņš jau zaudējis garšas sajūtu

Elizabetes II 70 gadu un 214 dienu ilgā valdīšana bija visilgākā Lielbritānijas vēsturē un otrā ilgākā (cik to var noteikt precīzi) pasaules vēsturē, atpaliekot tikai no Francijas karaļa Luija XIV (1643-1715), kurš valdīja 72 gadus un 110 dienas. Pretēji citiem Eiropas monarhiem, piemēram, Nīderlandē, Beļģijā, Dānijā, Spānijā un Luksemburgā, kuri sirmā vecumā nolēma atteikties no troņa par labu troņmantiniekam, Elizabete II bija apņēmusies savus pienākumus pildīt līdz pēdējai dienai.