Valsts policija

Ķekavā aizturēti divi baļķu zagļi, kuri nozagto pārdevuši vietējiem uzņēmumiem

Šā gada 23. janvārī ap 6 no rīta Valsts policija saņēma informāciju no kāda pašvaldības uzņēmuma, kuram pakļautas vairākas mežniecības, par to, ka Ķekavas novada Ķekavas pagastā pie autoceļa, pie kura atrodas sagatavots baļķu krāvums, atrodas nepiederoša persona ar kravas automašīnu. Uzņēmuma pārstāvji izteica aizdomas, ka šis cilvēks zog nozāģētos kokus, ziņo Valsts policija.