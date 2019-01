"Tas, kas man šobrīd nepatīk, ir tas, ka nav pilnīgi loģiska un viendabīga opozīcija - "Saskaņa", jā, ar viņiem valdību neveidotu. Bet, manā skatījumā, ZZS nav loģiska opozīcija," savu nostāju skaidrojis politiķis, "jā, Jaunā konservatīvā partija saka, ka ZZS asociējas ar Aivaru Lembergu un viņu uztverē Aivars Lembergs ir kaut kas slikts. Varbūt tā ir, varbūt tā nav."

"Ja mēs tik viegli varētu atrisināt problēmas valstī, izslēdzot vienu vai otru politisko spēku, tad mums problēmu vispār nebūtu," turpinājis Kariņš, "tomēr varu teikt, ka arī ar šādu valdības sastāvu var ļoti labi strādāt, lai arī tieši tāds koalīcijas sastāvs nebija mans mērķis. Protams, ka vislabāk es būtu veidojis tādu valdību, kur arī "Jaunajai vienotībai" būtu daudz vairāk mandātu Saeimā."

Lūgts vērtēt, vai ir iespējama iekšēji sašķeltās partijas "KPV LV" izkrišana no koalīcijas, Kariņš uzskata, ka tā nenotiks. "Tas, ka viņiem ir daži indivīdi, kas nepiekrīt frakcijas vairākuma viedoklim - tā ir viņu frakcijas iekšējā lieta. Es ceru, ka viņi atrisinās šo strīdus situāciju. Es pieļauju visādus variantus - pat to, ka tie deputāti, kas šobrīd no "KPV LV" valdību neatbalsta, varētu pārdomāt un to atbalstīt. Ar "KPV LV" ministriem koalīcijā šobrīd veidojas ļoti laba sadarbība."

Kariņš paudis nostāju, ka rīcībspējīgai valdībai ar 50 balsīm ir par maz.