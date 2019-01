Šomēnes tiesa turpinājusi lietas izskatīšanu, taču krimināllieta pēc aizstāvības lūguma atlikta uz 20.marta plkst.10.

Plānots, ka nākamajā tiesas sēdē tiks lemts par ekspertīzes noteikšanu lietā. Pašlaik tiesā netiek sniegta informācija, par kāda veida ekspertīzi būs jālemj.

No jauna izskatot Ķipura lietu, iepriekš tā vairākkārt atlikta gan pēc prokurora lūguma, gan tāpēc, ka uz tiesas sēdi nebija ieradies viens no lietas dalībnieku pārstāvjiem.

Augstākajai tiesai (AT) atceļot spriedumu pilnīgi un nosūtot lietu jaunai iztiesāšanai, lieta atkal nonākusi Jelgavas tiesā (tagad Zemgales rajona tiesa), kur to no jauna skata tiesnese Irina Freimane. Iepriekš lietu Jelgavā iztiesāja Gunta Čepule.

Jau vēstīts, ka AT 2017.gada 18.jūlijā atcēla divu zemāko instanču - Jelgavas tiesas un Zemgales apgabaltiesas - attaisnojošos spriedumus. AT savā lēmumā norādīja, ka apspriedes istabas noslēpuma kā procesuāla institūta nozīme ir saistīta ar tiesnešu neatkarības principu un to pakļaušanos tikai likumam.

AT atzina par nepamatotu apelācijas instances tiesas atzinumu, ka atsevišķu organizatorisku jautājumu izlemšana, kas neprasa būtisku laiku un iedziļināšanos lietas faktiskajos apstākļos, nav atzīstama par tiesas apspriedes noslēpuma pārkāpumu.

Iepriekš tiesas atzina par nevainīgiem un attaisnoja arī lietā iesaistītos Diagnostiskās radioloģijas nodaļas vadītāju Edmundu Kalniņu, SIA "Digiteks" valdes priekšsēdētāju Andi Gulbi un SIA "Digiteks" valdes locekli Jāni Kramenu.

Jelgavas slimnīcas valdes loceklis saukts pie kriminālatbildības par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kukuļņemšanu un izvairīšanos no deklarācijas iesniegšanas. Jelgavas slimnīcas nodaļas vadītājs pie kriminālatbildības saukts par prettiesiska labuma pieņemšanu.

Abi uzņēmēji apsūdzēti par līdzdalību pilnvaru ļaunprātīgā izmantošanā un pārsniegšanā, kukuļdošanu, tirgošanos ar ietekmi un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Šīs darbības saskaņā ar apsūdzību saistītas ar diviem iepirkumiem - 160 funkcionālo gultu un 20 ratiņkrēslu iegādi 2010.gadā un sonoskopa iegādi 2011.gadā, kuru piegādātāja bija šajos konkursos uzvarējusī SIA "Digiteks".

Saskaņā ar apsūdzību divi SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" pārstāvji prettiesiski pieņēma atlīdzību no diviem uzņēmuma "Digiteks" atbildīgajiem darbiniekiem kopumā 2300 latu apmērā saistībā ar medicīnas aprīkojuma iegādi slimnīcas vajadzībām.

Jelgavas slimnīcas valdes loceklis no uzņēmējiem trīs reizes pieņēma kukuli 2000 latu apmērā, savukārt slimnīcas nodaļas vadītājs - 300 latu apmērā, iepriekš informēja prokuratūras preses sekretāre Aiga Šēnberga.