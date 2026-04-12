Kubuliņam 17. vieta EMX250 Eiropas čempionāta trešajā posmā
Latvijas motosportists Jēkabs Kubuliņš šajā nedēļas nogalē Itālijā Eiropas čempionāta trešajā posmā 250 kubikcentimetru klasē (EMX250) ieņēma 17. vietu.
Sestdien aizvadītajā pirmajā braucienā pirmajos apļos bija 14. vietā. Viņš turpinājumā noslīdēja līdz 35. pozīcijai, taču līdz finišam aizcīnījās līdz 24. vietai. Otrajā braucienā svētdien latvietis pirmajā aplī bija līderis, bet turpinājumā atkāpās uz 11. vietu, saglabājot to līdz finišam.
Pirmajā braucienā uzvarēja spānis Fransisko Garsija, bet otrajā pirmo vietu ieņēma Dānijas motosportists Nikolajs Skovbjergs.
Par posma uzvarētāju ar 47 punktiem kļuva Skovbjergs. Kubuliņš ar otrajā braucienā izcīnītajiem desmit punktiem ierindojās 17. pozīcijā.
Pēc aizvadītiem trīs posmiem kopvērtējumā līderpozīciju ar 143 punktiem saglabā Garsija, kurš uzvarēja pirmajos divos posmos. Kubuliņam 41 punkts dod 14. vietu.
Šajā sezonā EMX250 klasē iecerēti 12 posmi.