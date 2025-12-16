WRC komanda "M-Sport Ford" Mārtiņam Seskam nākamajai sezonai piedāvās līdzīgu programmu kā šogad, apgalvo portāls

Rallija stūrmanis Renārs Francis (pa kreisi) un pilots Mārtiņš Sesks
Citi sporta veidi
Šodien 22:29
Pasaules rallija čempionāta (WRC) komanda "M-Sport Ford" Latvijas pilotam Mārtiņam Seskam nākamajai sezonai piedāvās līdzīgu programmu kā šogad, vēsta portāls "Dirtfish.com".
Šobrīd komanda nākamās sezonas pamata sastāvā izvēlējusies divus Īrijas pilotus - pilnu 2025. gada sezonu aizvadījušo Džošu Makerlēnu un Džonu Ārmstrongu, kurš pirms tam startēja junioru WRC un Eiropas čempionātā.
Rūpnīcas komandas atbalstu zaudējis Luksemburgas pilots Greguārs Munsters, bet Seskam varētu tikt piedāvāts aizvadīt līdzīgu programmu kā iepriekšējā sezonā, kad latvietis startēja septiņos no 14 posmiem.
Seska un stūrmaņa Renāra Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, noslēgumā nefinišējot.