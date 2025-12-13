RSU volejbolistes izcīna Latvijas kausu
"Rīgas Stradiņa universitātes" (RSU) sieviešu volejbola komanda sestdien uzvarēja "Cewood" Latvijas kausa finālā.
Otro gadu finālā tiekoties ar "Mārupes SC", RSU volejbolistes bija pārākas ar 3-1 (25:19, 18:25, 25:19, 25:15).
Uzvarētājām 21 punktu sarūpēja Agija Ankevica, 19 punkti, trīs no tiem ar "eisiem", bija Annai Cepurītei, 14 punktus guva Loreta Martinsone un 11 pievienoja Monta Urbāne, kura četras reizes izcēlās blokā.
Pretiniecēm pa 13 punktiem guva Amanda Regute un Rūta Treija, 12 punkti bija Lienei Šimkusei, bet ar desmit punktiem, septiņiem no tiem ar bloku, atzīmējās Darja Boliņa.
Plkst. 20.30 vīriešu turnīra finālā tiksies "Robežsardze"/RSU un "Ezerzeme"/DU komandas.
Latvijas kausa izcīņa notiek kopš 2003. gada. Pagājušajā sezonā par turnīra uzvarētājiem kļuva "Robežsardze"/"Rīga" volejbolisti un RSU/MSĢ volejbolistes.