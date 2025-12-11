Oskars Batņa
Hokejs
Šodien 22:35
Oskars Batņa gūst vārtus, Lahti "Pelicans" grauj pretinieci Somijas hokeja čempionātā
Latvijas hokejists Oskars Batņa ceturtdien Somijas spēcīgākās līgas mačā izcēlās ar precīzu metienu, viņa pārstāvētajai Lahti "Pelicans" izcīnot panākumu. "Pelicans" viesos ar 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) pārspēja Vāsas "Sport".
Batņa guva Lahti komandas ceturtos vārtus, pamatlaika pēdējā minūtē ar precīzu metienu noslēdzot vairākumu. Viņš uz ledus pavadītajās 19 minūtēs un divās sekundēs četras reizes meta pa vārtiem un uzvarēja 64,7% iemetienu.
Citā mačā Alberta Šmita pārstāvētā Mikeli "Jukurit" izbraukumā ar 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) zaudēja Turku TPS.
No latviešu komandām visaugstāk turnīra tabulā, sestajā vietā, ir Gustava Dāvja Grigala pārstāvētā Lapēnrantas "SaiPa". "Jukurit" ar 39 punktiem 31 spēlē ir desmitā, bet "Pelicans" ar 38 punktiem 28 mačos ierindojas 12. pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".